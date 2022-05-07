خالد الجندي يدعم عمر هاشم: الابتلاء تكريم ورفعة من الله

دعا الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، للشيخ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بعدما تعرض الأخير لشرخ في الفخذ قبل أيام.

الجندي: الابتلاء كرم من الله

وقال الجندي، في حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، على قناة dmc: "نسأل الله عزّ وجلّ الشفاء والعافية له، وخضع لعملية جراحية بالأمس، وهذا كرم من الله سبحانه وتعالى، لأن الابتلاء لا يكون إلا محض تمحيص وتكريم ورفعة أجور ومغفرة ذنوب وعطايا نيل وبركات".

الجندي: الأمة كلها تدعو لأحمد عمر هاشم

وأضاف الجندي: "يكفيه فخرا أنّ الأمة بأكملها تدعو الله عزّ وجلّ له، ففي الجمعة الماضية، وفي لمسة وفاء حانية ومحترمة فعلها الدكتور سعد الهلالي ذهب إلي الدكتور عمر ٧اشم في المستشفى وصلّى بالحاضرين الجمعة".

وتابع، أنّ الدكتور أحمد عمر هاشم يحتاج إلى دعم من زملائه من العلماء، مردفًا: "نسأل الله عزّ وجلّ أن نكون نعم التلاميذ لسيدنا وشيخنا الشيخ أحمد عمر هاشم، الذي تعلمنا منه الكثير".

وواصل: "تشرفت بأنني كنت أدرس في كلية أصول الدين في قسم الحديث، ويومها كان الدكتور أحمد عمر هاشم هو رئيس قسم الحديث قبل أن يكون عميدا للكلية ورئيسا لجامعة الأزهر .. اللهم احفظه، اللهم اشفهِ، اللهم عافهِ، واعفُ عنه، سيظل دائما بركة وفضلا وكرما وعلما، أستاذنا الكبير أحمد عمر هاشم عفاك الله وشفاك وثبتك وردك إلينا سالما غانما آمنا".

الإمام الأكبر يطمىن على عمر هاشم

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أجرى اتصالًا تليفونيًا مساء أول أمس الخميس، بفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بعدما تعرض للإصابة بشرخ في عظمة الفخذ، وقال الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في اتصال هاتفي مع تلفزيون "الوطن"، بأ شيخ الأزهر كان أول شخص يتصل به في المستشفى.