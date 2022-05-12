مسؤول عسكري أمريكي سابق: إدارة بايدن تخطط لحرب طويلة في أوكرانيا

ذكر موقع «إيشا تايمز» أن، الشهر الماضي شهد تبني إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لنهجٍ عسكري متشدد تجاه روسيا، مع الإعلان أن انتصار أوكرانيا على روسيا هو النتيجة الوحيدة المقبولة.

القوات شبه العسكرية الأمريكية موجودة بالفعل على الأرض

وتابع الموقع، في تقرير له، بأنه بينما يظل موقف بايدن ثابتًا في طمأنة الجمهور، لن يكون هناك جنود على الأرض، وإنه في الحقيقة، كان هناك إفادة من قبل المسؤولون الحاليون والسابقون أن القوات شبه العسكرية الأمريكية موجودة بالفعل على الأرض، مع تنسيق المساعدات العسكرية من قبل الجنرال المتقاعد، المعين من قبل بايدن، والذي ساعد في السابق في تنسيق التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش، من أجل تحقيق تدفق المساعدات العسكرية على أوكرانيا، وذلك بحسب شبكة سي إن إن.

هدف واشنطن صراع طويل الأمد في أوكرانيا

ووفقًا للعقيد المتقاعد بالجيش الأمريكي لورانس ويلكرسون ، الذي شغل منصب رئيس أركان وزير الخارجية كولن باول ، تخطط الإدارة الأمريكية لصراع طويل الأمد في أوكرانيا، ويقول ويلكرسون، إنهم يرغبون بشدة في صراع طويل الأمد لأنهم يريدون إحداث تغيير في النظام في موسكو، وزعزعة استقرار روسيا، ثم مواجهة الصين، هذه هي استراتيجيتهم الجيوسياسية طويلة المدى.

وأشار تقرير الموقع، إلى أنه إذا كانت الخبرة في التعامل مع روسيا مفقودة في إدارة بايدن، فإن الغالبية العظمى من تعيينات بايدن في السياسة الخارجية لها صلات عميقة بجناح الصقور المهيمن على مؤسسة السياسة الخارجية الديمقراطية، وهذا جزئيًا يفسر مسار سياسة الإدارة الأمريكية في أوكرانيا.

وأضاف «تم وصف تطور سياسة بايدن من قبل السفير السابق تشاس فريمان، وهو الآن زميل أقدم في معهد واتسون بجامعة براون.. لقد استغرق الأمر ثمانية أسابيع للإدارة الأمريكية، بشخص مستشار مجلس الأمن القومي جيك سوليفان، للإعلان عن أهداف الحرب».