«اسحاق حلمي» أول ملعب لكرة القدم الشاطئية بالإسكندرية (فيديو)

عادت شواطئ الإسكندرية لتتخذ موقعها الطبيعي في الرياضات الشاطئية، فبعدما كانت موطناً للعبة «الراكيت» منذ عشرات السنين، بدأت تتخذ مكانها في ألعاب أخرى، لعل أبرزها كرة القدم الشاطئية، بعد ما تم تخصيص مساحة من شاطئ «إسحاق حلمي»، بمنطقة سيدي بشر شرقاً، ليكون ملعباً لكرة القدم الشاطئية، وذلك كنواة لعدد من الملاعب الأخرى، مما يضع شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط على خريطة الشواطئ الرياضية العالمية، التي أبرزها شواطئ «ريو دي جانيرو» في البرازيل، التي كانت السباقة في استضافة البطولات العالمية للكرة الشاطئية، أولها عام 1995 تحت عنوان «بطولة العالم لكرة القدم الشاطئية»، والبطولة الأولى بالمسمى الجديد «كأس العالم للكرة الشاطئية»، وذلك تحت لواء «الفيفا» عام 2005.

على خطى الملاعب العالمية

ملعب شاطئ «إسحاق حلمي» في الإسكندرية، ليس مجرد ملعب كرة قدم شاطئية في مصر، بل هو حلم لمواكبة السياحة الرياضية العالمية والعربية، على غرار دبي، التي استضافت بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2009، لذا جاء اهتمام الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بأن تفتح أبواب الملعب بالمجان لجمهور الإسكندرية، في أول مباراة دولية يستضيفها، وذلك لزيادة الشعبية لتلك اللعبة والرياضة.

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وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إنه للمرة الأولى في تاريخها تستضيف شواطئ الإسكندرية مباريات كرة قدم شاطئية دولية، وذلك من خلال احتضان مباراة منتخب مصر للكرة الشاطئية مع منتخب الإمارات، فى إطار استعدادات المنتخب الوطني للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة أفريقيا في «موزمبيق 2022»، التي تؤهل بدورها إلى كأس العالم، وذلك على ملاعب شاطئ «إسحاق حلمي» بكورنيش سيدي بشر، لافتا إلى فتح الملعب بالمجان أمام الجمهور، لتشجيع منتخب مصر، وذلك خلال اللقاء الثاني الودي الذي يجمع الفريقين ضمن لعبة كرة القدم الشاطئية.

شواطئ الإسكندرية تستعيد مكانتها

وأضاف «رشاد»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن شواطئ الإسكندرية تستعيد مكانتها وتسعى لتفرض وجودها المتميز على شواطئ مدن المتوسط، موضحاً أنه للعام الثاني على التوالي، تحتضن مباراتين وديتين لكرة القدم الشاطئية بين الفريق الوطني المصرى وفريق دولة الإمارات المتحدة، بعد أن استقبلت شواطئ الإسكندرية الصيف الماضي، المنتخب الكويتي لكرة القدم الشاطئية، حيث أقيمت مباراتان وديتان مع منتخب الإسكندرية، إلا أنها المرة الأولى دولياً، وبتحكيم دولي.

منتخب مصر على الملعب

وأوضح أن المباراة الودية الدولية الأولى بين المنتخبين المصري والإماراتي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، على شاطئ «إسحاق حلمي»، بكورنيش سيدي بشر، وانتهت بفوز المنتخب المصري على نظيره الإماراتي بنتيجة 5 أهداف مقابل هدفين، مشيراً إلى أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية قد أطلقت ملاعب شاطئ «إسحق حلمي» العام الماضي، بينما تُعد المرة الأولى التي تحتضن مباراة دولية بطاقم تحكيم دولي واستعدادات دولية، وذلك سعياً لمواكبة الشواطئ العالمية، بتوفير مساحات للألعاب الرياضة بشكل رسمي.

وفاز منتخب مصر للكرة الشاطئية على منتخب الإمارات بركلات الترجيح، في المباراة الودية الثانية، التي أقيمت اليوم الخميس، وذلك بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بتعادل الفريقين بـ3 أهداف لكل منهما، أحرزهم «هيثم كوستا، وحسان محمد، ومصطفى سمير»، فى حين سجل لمنتخب الإمارات كل من «هشام منتصر، وعبد الله عباس، ووليد بشر»، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي انتهت لصالح منتخب مصر بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين.