فتح شاطئ «إسحاق حلمي» أمام الجمهور بالمجان غداً لتشجيع منتخب مصر

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية عن فتح ملعب «إسحاق حلمي» في منطقة كورنيش سيدي بشر، أمام الجمهور غداً الخميس بالمجان، لتشجيع منتخب مصر، وذلك خلال اللقاء الثاني الودي الذي يجمع بين المنتخب الوطني ونظيره الإماراتي، في كرة القدم الشاطئية.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إن شواطئنا تستعيد مكانتها، وتسعى لتفرض وجودها المتميز على شواطئ مدن المتوسط، موضحاً أن شواطئ الإسكندرية تنظم للعام الثاني على التوالي مباراتين وديتين لكرة القدم الشاطئية، بين المنتخب المصري ومنتخب دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن استقبلت شواطئ الإسكندرية الصيف الماضي، المنتخب الكويتي لكرة القدم الشاطئية، حيث أقيمت مباراتان وديتان مع منتخب الإسكندرية.

فتح ملعب الكرة الشاطئية بالمجان للجماهير

وأضاف «رشاد»، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أنه أقيمت أمس الثلاثاء، على شاطئ «إسحاق حلمي»، بكورنيش سيدي بشر، المباراة الأولى، التي انتهت بفوز المنتخب المصري على نظيره الإماراتي بنتيجة 5 أهداف مقابل هدفين، على أن تقام المباراة الثانية في تمام الساعة الرابعة عصر غد الخميس.

وأوضح أنه بناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تفتح بوابات الشاطئ لاستقبال المشجعين بالمجان، موجهاً رسالته إلى الجمهور قائلاً: «حضوركم يسعدنا ويحفز فريقنا للفوز بمباراته الثانية مع المنتخب الإماراتي».

المرة الأولى في تاريخ شواطئ إسكندرية

يذكر أنها المرة الأولى في تاريخ شواطئ الإسكندرية التي تستضيف فيها مباريات كرة قدم شاطئية دولية، وذلك من خلال احتضان مباراة منتخب مصر ومنتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية، فى إطار استعداداته للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة أفريقيا «موزمبيق 2022»، والتي تؤهل بدورها إلى نهائيات كأس العالم، وتُقام المباريات على ملاعب شاطئ «إسحق حلمي» بكورنيش سيدي بشر.