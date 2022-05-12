بريد الوطن .. عيون

قرب وبعاد

لقا وفراق

وقلب داب من الأشواق

وعيون تقول كلام

وقلوب تهديك الأمان

وعيون من غير كلام

تهديك أحلى سلام

وعيون تنام

تشوف أحلام

وإيد تعطيك من غير سؤال

وتقابل ناس كلها إحساس

تهديك حنان

وتحس إنه إنسان

مش بكتر مال

لكن دفء وحنان

يحسسك إنه لسَّه الدنيا بأمان

ودى خلاصة الكلام

منى حافظ خلف الله

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