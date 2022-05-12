بريد الوطن .. عيون
كتب:
الوطن
10:29 م | الخميس 12 مايو 2022
صورة تعبيرية
قرب وبعاد
لقا وفراق
وقلب داب من الأشواق
وعيون تقول كلام
وقلوب تهديك الأمان
وعيون من غير كلام
تهديك أحلى سلام
وعيون تنام
تشوف أحلام
وإيد تعطيك من غير سؤال
وتقابل ناس كلها إحساس
تهديك حنان
وتحس إنه إنسان
مش بكتر مال
لكن دفء وحنان
يحسسك إنه لسَّه الدنيا بأمان
ودى خلاصة الكلام
منى حافظ خلف الله
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