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محمود مسلم

بريد الوطن .. عيون

كتب:

الوطن
10:29 م | الخميس 12 مايو 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

قرب وبعاد

لقا وفراق

وقلب داب من الأشواق

وعيون تقول كلام

وقلوب تهديك الأمان

وعيون من غير كلام

تهديك أحلى سلام

وعيون تنام

تشوف أحلام

وإيد تعطيك من غير سؤال

وتقابل ناس كلها إحساس

تهديك حنان

وتحس إنه إنسان

مش بكتر مال

لكن دفء وحنان

يحسسك إنه لسَّه الدنيا بأمان

ودى خلاصة الكلام    

                                                                    منى حافظ خلف الله  

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