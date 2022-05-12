بريد الوطن .. الأمان النفسى وأصحاب الهمم

منذ زمن، كانت هذه الفئة من الشعب والمجتمع إحدى الفئات التى تحظى برعاية محدودة من الدولة، إلى أن جاء الرئيس السيسى، وأولاهم اهتماماً ورعاية بالغة لم يحظوا بمثلها من قبل، وبالأجدر، أنصفهم إنصافاً كاملاً، بتوجيهاته بحل أغلب مشاكلهم، ورعايته لهم، مما جعلنا ننتبه ونكتشف الجزء الخفى فى حياتهم الشخصية من مواهب وطموح وأحلام، ومعاناة أيضاً، من إصرارهم على النجاح، وتحدٍ للحياة بكل ما تحمله لهم من آلام نفسية، ومعوقات جسدية، جعلتنا ننتبه جيداً إلى هذه الفئة المظلومة إنسانياً بيننا، حين لم نولِهم كل اهتمامنا ورعايتنا بالمعنى المطلوب من قبل على الدوام، ولكن ربما ينقصهم شىء آخر من الدولة، لتكتمل رعايتها لهم، ألا وهو تخصيص «نادٍ اجتماعى» لهم فى كل محافظة، وإن أمكن فى كل مدينة، حيث إن مكوثهم فى المنازل لفترات طويلة بسبب بعض إعاقاتهم الجسدية والذهنية يفاقم مشكلاتهم النفسية بينهم وبين أنفسهم، حيث تُجهز هذه النوادى الاجتماعية حسب حاجاتهم ومتطلباتهم الإعاقية، ولإعطائهم أيضاً الحرية الكاملة فى ممارسة أنشطتهم، بعيداً عن باقى النوادى الاجتماعية الأخرى، حيث يعانون أحياناً من نوع من «التنمر» وعدم أخذ حريتهم كاملة فى جانبهم الشخصى، بخلاف أن تجمعهم فى نادٍ خاص لهم يكفل لهم ذلك الأمان النفسى المفقود.

ممدوح الشنهورى

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com