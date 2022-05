كوارث حول العالم: زلزال يضرب بحر «بيسمارك».. والسيطرة على حريق بـ«نابل» التونسية

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث كان من أبرزها الزلزال الذي ضرب بحر «بيسمارك» الواقع في جنوب غربي المحيط الهادئ وشمال جزيرة «بابوا غينيا الجديدة»، فيما تمكنت السلطات التونسية من السيطرة على حريق اندلع وسط حي سكني بـ ولاية نابل.

وضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر في بحر «بيسمارك» الواقع على بعد حوالي 200 كيلو متر عن سواحل بابوا غينيا الجديدة الواقعة في جنوب غرب المحيط الهادئ.

قال «المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي»، إن مركز الزلزال، وقع على عمق 10 كيلومترات تقريبا، فيما لم يصدر المعهد أي تحذير من خطر حدوث موجات المد العاتية «تسونامي» جراء الهزة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إلى أن مركز الزلزال، وقع عند ملتقى دائرة عرض 3.3689 درجة جنوبا وخط طول 146.347 درجة شرقا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وفي وقت سابق، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة لـ«الأمم المتحدة»، إن هناك احتمالا بنسبة تقارب 50% بأن يصل المتوسط السنوي لدرجة حرارة الأرض، خلال سنة واحد على الأقل من السنوات الـ5 المقبلة، إلى 1.5 درجة مئوية، فيما حذر الأمين العام لـ«الأرصاد الجوية»، بيتيري تالاس، من أنه ما دامت الانبعاثات من غازات الاحتباس الحراري مستمرة، ستواصل درجات الحرارة في الارتفاع،

وفي تونس، تمكن فريق من الحماية المدنية، مساء أمس الاثنين، السيطرة على حريق اندلع بمخزن وسط حي سكني، دون تسجيل خسائر مادية، في مدينة «بني خيار» الواقعة في ولاية نابل شمالي شرقي البلاد، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

وفي العراق، نشرت وكالة الأنباء العراقية، أمس الاثنين، مجموعة من الصور وثقت مناسيب المياه في «نهر دجلة»، فيما أكدت وزارة الموارد المائية، في وقت سابق، أن مناسيب المياه في النهر لم تصل لمرحلة الجفاف.

بدورها، أعلنت السلطات الأمريكية، أن جامايكا سلمت واشنطن، يوم الجمعة الماضية، مواطن من هايتي يدعى «جوزيف جويل جون» متهم باغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس في 7 يوليو 2021 من العام الماضي ليمثل أمام المحكمة، الاثنين المقبل في ميامي.

وفي المكسيك، أعلن كويتلاواك جارسيا، حاكم ولاية «فيراكروز» الواقعة في شرقي البلاد، مواصلة السلطات، عملية للقبض على قتلة صحفية تدعى يسينيا مولينيدو، والمصورة «شيلا جارسيا»، أمس الاثنين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الصحفية والمصورة، أثناء جلوسهما في سيارة، فيما جاء الحادث بعد 4 أيام من العثور على الصحفي المخضرم لويس إنريكي راميريز ميتًا على جانب طريق سريع في ولاية سينالوا الشمالية.

بدوره ألقت الشرطة الأمريكية، القبض على ضابطة تدعى «كيسي وايت» ساعدت قاتل يدعى «فيكي وايت» في الهروب من السجن بعد 10 أيام من البحث، وذلك في ولاية إنديانا، حيث تعرضوا لحادث سيارة، فيما قال مدير شرطة مقاطعة لودرديل بولاية ألاباما الأمريكية، ريك سينجلتون، إن على الرغم من اللقب الشائع «وايت»، فلا تربط الشرطية والقاتل علاقات قرابة.

كما تمكنت الشرطة، أمس الأول الأحد، من القبض على أم بعد العثور على أطفالها الثلاثة وقد فارقوا الحياة في منزلهم في «لوس أنجلوس»، أكبر مدن ولاية «كاليفورنيا» الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة، فيما تم نقل الأم إلى المستشفى لإجراء تقييم نفسي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

