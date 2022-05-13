أخبار أمريكا: ولاية ثانية لرئيس «البنك المركزي».. وإنشاء «حرس الفضاء»

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، عدة أحداث خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزها، تعيين جيروم باول، لولاية ثانية لرئاسة «البنك المركزي» في بلاده، فيما بحثت «واشنطن» و«سول»، إطلاق «كوريا الشمالية»، صواريخ باليستية.

وصوت مجلس «الشيوخ»، الأمريكي على تعيين جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي»، لولاية ثانية، مدتها 4 سنوات ووافق 80 عضوا على التعيين، فيما رفض 19 آخرين.

لجنة أمريكية تستدعى كيفين مكارثي لـ الشهادة في قضية اقتحام «الكابيتول»

وفي قضية اقتحام «مبنى الكابيتول»، في 6 يناير 2021، تلقى زعيم الجمهوريين في «مجلس النواب»، الأمريكي كيفين مكارثي، استدعاء للإدلاء بشهادته أمام اللجنة المسؤولة عن التحقيق في الاعتداء، فيما تم توجيه استدعاءات لـ 4 جمهوريين آخرين في مجلس النواب، بينهم جيم جوردان، المعروف بولائه المطلق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقدمت مجموعة من أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس «الشيوخ» الأمريكي، مشروع قانون من شأنه إنشاء «الحرس الوطني»، في إطار قوة الفضاء الأمريكية المنشأة حديثا، وأوضح الأعضاء، أن إنشاء الحرس الوطني للقوة الفضائية سيوفر أيضا المال.

«بايدن» يتعهد بإزالة العقبات لتوفير لبن الأطفال حديثي الولادة

من جانبه، تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإزالة العقبات لزيادة المعروض من لبن حديثي الولادة، فيما انتقد حاكم «ولاية تكساس»، جريج أبوت، الإدارة الأمريكية، لاستمرارها في شحن الحليب الصناعي المختفي من الأسواق إلى مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين.

وقدر نقص حليب الأطفال بنسبة 40-50%، وبدأت متاجر البيع بالتجزئة الكبيرة في تقنين المبيعات في يد واحدة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، بحث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، مع نظيره الكوري الجنوبي «كيم سونج خان»، إطلاق «بيونج يانج»، صواريخ باليستية وزيارة بايدن المرتقبة لكوريا الجنوبية.

وكانت «سول»، أعلنت أن كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان مساء أمس الخميس، مشيرة إلى أن الصواريخ حلقت على ارتفاع يصل إلى 90 كيلو متر وقطعت مسافة نحو 360 كيلو متر.

«واشنطن» و«سول»: إطلاق «بيونج يانج» للصواريخ البالستية انتهاكا لقرارات «مجلس الأمن»

واعتبر المسؤولان، أن إطلاق «بيونج يانج» للصواريخ البالستية انتهاكا لقرارات «مجلس الأمن الدولي»، فيما قالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، جين ساكي، الخميس، إن ايدن يفكر في زيارة المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، عندما يقوم برحلة إلى آسيا الشهر الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ومن المتوقع أن يزور الرئيس الأمريكي، «سول» و«طوكيو» في الفترة من 20 إلى 24 مايو الجاري، وسلمت إسبانيا، كلوديا باتريسيا دياز، مديرة سابقة للخزانة الوطنية في فنزويلا، الممرضة الشخصية للرئيس الراحل هوجو تشافيز، إلى الولايات المتحدة، على خلفية اتهامها بالفساد من قبل «واشنطن».

وفي إسرائيل، قال مستشار الأمن القومي، إيال هولاتا، أمس الخميس، إن «تل أبيب» غير مهتمة بالحل العسكري للبرنامج النووي الإيراني، ولا تريد جر الولايات المتحدة إلى مواجهة عسكرية مع طهران.