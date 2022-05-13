«تعمل إيه لو الفيزا اتسحبت منك في الـATM».. خطوات بسيطة لاستعادتها

على مدار السنوات القليلة الماضية، أصبح استخدام كارت الفيزا من أهم الأشياء التي يحرص عليها المواطنون، إذ تمكنهم من الحصول على الأموال في أي وقت وبالقيمة التي يحتاجونها، كما أنها تقدم للعملاء العديد من المميزات المختلفة.

وفي كثير من الأحيان، يتعرض العملاء إلى موقف سحب الفيزا كارد الخاصة بهم في ماكينات الـ ATM، ما يجعلهم يبحثون عن طرق استعادة الفيزا الخاصة بهم، واهتماما بما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير كيفية استعادة الفيزا بعد سحبها، وفق حديث خدمة عملاء البنك الأهلي، كالتالي:

خطوات استعادة الفيزا بعد سحبها في ماكينات الـ ATM

- عندما يقوم العميل بوضع الفيزا كارد في ماكينة الـ ATM ويتم سحبها، فعليه أن يتصل بخدمة عملاء البنك التابع له، للإبلاغ بجميع بيانات البطاقة، وعنوان الماكينة الذي تم سحب البطاقة بها.

- وإذا كانت الماكينة التي تم سحب البطاقة بها تابعة للبنك الخاص بها، يتم الاحتفاظ بالبطاقة في البنك الذي قام العميل بسحب الأموال من ماكينته، ليستعيدها في اليوم التالي.

- وفي حالة إذا كانت ماكينة الصراف الآلي تابعة لبنك آخر، ففي تلك الحالية يكون العميل قد فقد البطاقة الخاصة به، وعليه أن يبلغ البنك حتى يتم أصدار بطاقة أخرى بدل فاقد جديدة له، والتي يتم إصدارها خلال أسبوع عمل من الإبلاغ.

أسباب سحب الفيزا في ماكينات الـ ATM

وهناك عدد من الأسباب التي يتم سحب البطاقة الخاصة بالعميل في في ماكينات الـ ATM، وتتمثل في الآتي:

- إدخال رقم سري خاطئ أكثر من مرة.

- في حالة تأخر العميل في سحب البطاقة من الماكينة بعد الانتهاء من العملية المطلوبة.

- في حالة إذا كانت البطاقة الخاصة بالعميل منتهية الصلاحية.

- التأخر في سحب بطاقة الفيزا بعد انتهاء عملية السحب أو الإيداع.