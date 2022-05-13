مصرع طالب إعدادي دهسه قطار بمزلقان فيكتوريا بالإسكندرية.. «كان راجع من الدرس»

لقي طالب بالصف الثالث الإعدادي، أمس الخميس، مصرعه دهسًا أسفل عجلات قطار أبو قير أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمزلقان فيكتوريا شرقي الإسكندرية.

تفاصيل مصرع طالب تحت قطار أبو قير

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد اصطدام قطار خط أبو قير بشخص بمنطقة أبو قير وتوفي.

انتقل ضباط قسم شرطة المنتزه أول رفقة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثة المدعو «يوسف ميسرة محمود غنيم»، طالب الصف الثالث الإعدادي.

عائد من الدراسة

ووفقا للتحريات، تبين أن المتوفى كان يتلقى أحد الدروس بصحبة زملائه، وأثناء عودته إلى منزله بمنطقة الساعة حاول عبور شريط السكة الحديد عند مزلقان فيكتوريا شرق الإسكندرية، وتصادف مرور القطار فصدمه وتوفى في الحال.

جرى نقل الجثة بسيارة الإسعاف إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة المنتزه أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

حوادث قطار أبو قير

وشهد قطار أبو قير عدد من الحوادث المشابهة في الآونة الأخيرة لعل أبرزها في فبراير الماضي حين لقى رجل سبعيني، مصرعه تحت عجلات قطار أبو قير في الإسكندرية، وذلك بعدما اصطدم القطار المتجه من محطة قطار العصافرة إلى سيدي بشر، ذلك الرجل الذي يدعى محمد محمد عبد الوهاب، 61 عاما، من أبناء محافظة كفر الشيخ، وذلك أثناء عبوره شريط القطار في منطقة 45 شرق الإسكندرية.