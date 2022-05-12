إيداع تلميذ دار رعاية الأحداث لتعديه على زميله بـ«كتر» في الإسكندرية

قضت محكمة الطفل في الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد قنديل، بايداع الطالب بالصف السادس الابتدائي، الذي تعدى على زميله في مدرسة بالإسكندرية، إحدى دور الرعاية بدون مدة محددة، وذلك على إثر اتهامه بالاعتداء على زميله الطفل «سيف الدين أحمد»، بسلاح أبيض «كتر»، وألحق به إصابات بالغة، وصلت إلى 100 غرزة، وذلك داخل مدرسة «طوسون» الابتدائية، التابعة لإدارة المنتزه التعليمية، أقصى شرق الإسكندرية.

محامي المجني عليه: الحكم غيابي

من جهته، أكد إيهاب طايل، محامي الطفل المجني عليه، أن محكمة الطفل في الإسكندرية أصدرت حكمها اليوم فى القضية التي تحمل رقم 372 ، وقررت ايداع الطفل دور رعاية الأحداث فى القضية التي شهدتها إحدى مدارس ادارة المنتزه التعليمية.

إجراءات قانونية لضبط وإحضار الطالب

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه الحكم صدر اليوم غيابياً، لعدم حضور الطفل المتهم، وأنه سيتقدم بطلب ضبط وإحضار للطالب الجاني للتنفيذ عليه، متوقعاً أن يتم الاستئناف على الحكم.

وقال إسلام حسن، محامي، أن القضية تم تداولها خلال الفترة الماضية أمام محكمة الطفل، وشهدت حضور للطفل من قبل، بينما لم يحضر جلسة اليوم، مؤكداً أن حق سيف سيعود.

والد الطفل : لن أرتاح إلا بعودة حق ابني

وأكد أحمد محمود عبد العظيم، والد الطفل المجنى عليه لـ«الوطن»، أنه وعد نجله «سيف» بإرجاع حقه، وهو ما تم بصدور حكم في القضيه 372 محكمه الطفل، بإيداع الطفل الجاني إحدى دور رعاية الأحداث بدون مدة، مشدداً أن هذا ليس بنهاية المطاف، ولكنه بدايته، كما أبدى تمسكه بإرجاع حقه مهما استلزم الأمر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية لضبط وإحضار المتهم.

وتعدى تلميذ في الصف السادس الابتدائي بمدرسة «طوسون»، الابتدائية التابعة لإدارة المنتزة التعليمية شرق الإسكندرية، على زميله باستخدام سلاح أبيض «كتر»، مما تسبب في إصابته جروح قطعية استدعت خضوعه لجراحة عاجلة بـ100 غرزة جراحية، بالإضافة إلى عمليات في الرقبة واليد اليسرى والذقن، وذلك خلال مشاجرة بينهما في امتحانات الشهادة الابتدائية.

وانتقل ضباط قسم شرطة المنتزة إلى المستشفى، وبسؤال الطالب المصاب، أكد قيام زميل له بالمدرسة بالتعدي عليه بآلة حادة «كتر» كان بحوزته، وذلك عقب دخولهما الامتحان في المدرسة، نتيجة مشادة كلامية حدثت بينهما، حيث فوجئ بأن زميله يشهر السلاح فى وجهه، وقام بالتعدي عليه وإصابته في الرقبة والذقن واليد اليسرى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.