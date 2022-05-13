مشروعات مدينة ناصر في أسيوط.. شبكة طرق ومحطة مياه ووحدات سكنية

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بعض المشروعات الخدمية التي تتضمن مدرسة ووحدة طب أسرة وسوق تجاري بمدينة ناصر الجديدة بالهضبة الغربية، إحدى مدن الجيل الرابع، ضمن جولاته الميدانية الدورية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية الصعيد وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة التعليم الأساسي

وبدأ محافظ أسيوط زيارته للمدينة بتفقد مدرسة التعليم الأساسي بمركز خدمات الإسكان الاجتماعي بمدينة ناصر، والتي تم إنشائها بتكلفة إجمالية 22 مليون جنيه بطاقة استيعابية 33 فصلا دراسيا، بخلاف غرف الإدارة والمعلمين والأنشطة، فضلاً عن الملاعب وحديقة الألعاب للأطفال، كما اطمأن على انتهاء الأعمال بوحدة طب الأسرة بالمدينة والسوق التجاري الذي تم الانتهاء من أعمال الإنشاء به، كما تفقد عدد من الوحدات السكنية بالمدينة، وتابع أعمال التطوير والتشجير للشوارع والميادين بالمدينة لإظهار الشكل الجمالي لها.

واستمع محافظ أسيوط إلى شرح من رئيس جهاز المدينة للمرافق والمشروعات الجاري إنشائها، والتي تم الانتهاء من تنفيذها، فضلاً عن إعداد الوحدات السكنية التي تم طرحها وتسليمها إلى المواطنين والوحدات السكنية التي سيتم طرحها والإعلان عنها عن طريق وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، والتي من بينها مشروع «سكن مصر» ومشروع الإسكان الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل وسكن لكل المصريين.

شبكة طرق إقليمية في أسيوط

وقال محافظ أسيوط إن مدينة ناصر الجديدة تبعد عن المدينة الأم مسافة لا تزيد على 14 كم ومسافة 4 كم عن مطار أسيوط الدولي، وتتميز بوقوعها على شبكة طرق إقليمية، ومن المخطط أن تستوعب المدينة نحو 345 ألف نسمة في سنة الهدف، وتشتمل على 9 آلاف وحدة سكنية وتم تقسيمها إلى 6 أحياء سكنية يتم تنفيذها على 3 مراحل، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية ومنطقة الخدمات الإقليمية.

وتقدر مساحة المرحلة الأولى بنحو 1600 فدان ووفرت حوالي 16 ألف فرصة عمل وتشمل الحي الأول والثاني، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان وهي «سكن مصر والإسكان الاجتماعي» بالمرحلة الثانية، بإجمالي كثافة سكانية متوقعة للمرحلة الأولى 100 ألف نسمة تقريبًا، باستثمارات للمرحلة الأولى تبلغ 4 مليارات و365 مليون جنيه.

ويحتوي على مناطق سكنية وترفيهية واقتصادية وتعليمية وصناعية «صناعات صغيرة ومتوسطة» وخدمات إقليمية ودينية وصحية ومنطقة خدمات تجارية وحكومية وإدارية ومنطقة مولات ومنطقة لوجستية لقربها من مطار أسيوط الدولي، وتساهم في إحداث تنمية عمرانية وزراعية واقتصادية وسياحية وتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل.

وأضاف أنه تم إنشاء محور الهضبة الغربية لربط مدينة ناصر بمدينة أسيوط، وهو عبارة عن طريق مزدوج يمتد بطول 22 كم، كل منهما يتكون من 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر، وينفذه الجهاز المركزي للتعمير بتكلفة 1.3 مليار جنيه، بحيث يربط مدينة أسيوط بالطريق الصحراوي الغربي ومدينة ناصر الجديدة على الهضبة الغربية على ارتفاع 180 مترا، ولا يعارض كافة التقاطعات العرضية كطريق أسيوط الغنايم وكوبري درنكة القديم ومخر السيل ومصرف الزاوية والذي يختصر المسافة بين مدينة أسيوط ومدينة ناصر الجديدة في مدة زمنية قدرها 15 دقيقة.

تقديم كافة سبل الدعم الممكنة

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتقديم لاستكمال مشروعات المرافق والخدمات والبنية الأساسية بمدينة، وذلك لتوفير عوامل جذب للمواطنين والمستثمرين وخلق مجتمع عمراني جديد، لافتا إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمدن الجديدة وإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والخروج من الوادي الضيق لتعمير باقي مساحة مصر لتحقيق تنمية اقتصادية.

كما أكد على استمرار زيارته وجولاته الميدانية لمدينة ناصر الجديدة، والمرور على المشروعات التي يتم إنشائها بالمدينة واستكمال المرافق والخدمات ومشروعات البنية التحتية بها، لمتابعة معدلات التنفيذ والتأكيد على الانتهاء منها، وفقاً لأعلى المواصفات والمعايير وبجودة وكفاءة عالية لجذب الاستثمارات والتنمية بها.

1.8 مليار جنيه تكلفة محطة ناصر لمياه الشرب

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاهزة للافتتاح تتمثل في محطة مياه الشرب بمدينة ناصر والتي تقام على مساحة 31 فدانا بطاقة قدرها 25 ألف متر مكعب من إجمالي طاقة المحطة 125 ألف م3/يوم، في سنة الهدف، وبتكلفة تصل إلى 1.8 مليار جنيه للمشروع بالكامل، ومحطة كهرباء قدرة 66 ك فولت وتتكون من 9 موزعات ومحول 40 ميجا لتغذية مدينة ناصر بالكامل بتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه ومشروع سكن مصر ومشروع الإسكان الاجتماعي.

وقال المهندس ياسر عبد الله، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، إن مشروع سكن مصر بمدينة ناصر يشمل 60 عمارة بمعدل 1440 وحدة سكنية كاملة التشطيب، وتتراوح مساحة الوحدات من 106 أمتار إلى 118 مترا، شاملة أعمال تنسيق الموقع العام والربط على شبكات المرافق بقيمة 476 مليون جنيه، ومشروع سكن مصر 50 عمارة 1200 وحدة سكنية شاملة أعمال تنسيق الموقع العام والربط على شبكات المرافق بقيمة 426 مليون جنيه.

يأتي ذلك بالإضافة إلى مشروع الإسكان الاجتماعي والذي يتكون من 66 عمارة بعدد 1584 وحدة سكنية شاملة أعمال تنسيق الموقع العام والربط على شبكات المرافق بقيمة 367 مليون جنيه، كما تم تخصيص عدد 437 قطعة أرض «فيلات - عمارات»، وتم تسليم 355 قطعة للمواطنين، بالإضافة إلى قطع الأراضي التي تم تخصيصها للشركات والهيئات الاستثمارية، حيث تم تخصيص مساحة 81 فدانا لإقامة فرع جامعة بدر الدولية بمدينة ناصر الجديدة بغرب أسيوط، بقيمة استثمارية عالية لدعم وتطوير المنظومة التعليمية في صعيد مصر، وتتكون من 17 كلية، على أن يتم بدء العام الدراسي الحالي بـ 5 كليات، وهي الطب البشري والعلوم الصحية والتطبيقية (بأي تكنولوجي) والصيدلة وطب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي.

كما تم تخصيص مساحة 77 فدانا باستثمارات ستصل إلى 4.3 مليار جنيه لإقامة نشاط عمراني متكامل لصالح شركة استثمار عقاري، فضلًا عن 25% توسعات جديدة والمشروع يشمل الفيلات والوحدات السكنية ومدرسة دولية وفندق ومستشفى ومول ونادي رياضي وجميع مستلزمات التجمعات العمرانية الجديدة.