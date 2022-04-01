«التخطيط»: انتهاء إنشاء مركز الخدمات الحكومية النموذجي المتكامل بأسوان

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اكتمال إنشاء وتجهيز مركز الخدمات الحكومية النموذجي المتكامل بمحافظة أسوان «خدمات مصر»، والذي يأتي في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تطوير العمل الحكومي، وإنشاء مجمعات خدمات حكومية نموذجية متكاملة تقوم بتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بطريقة ميسرة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن التعاون مع الإمارات يشمل مركزي خدمة بكل من محافظتي القاهرة وأسوان كأول مجمعين نموذجيين للخدمات الحكومية، وتصميم باقات الخدمات المتطورة، وتدريب العاملين بالمركزين كنموذج للتعميم فيما بعد.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن المركز يأتي في إطار استمرار مسيرة التطوير التي تقوم بها الوزراة في مجال تحسين الخدمة المقدمة للمواطن في ظل الجمهورية الجديدة، واستكمالًا للتوسع في مجال تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية الجماهيرية للمواطنين.

بأعلى جودة وأقل تكلفة من حيث الوقت والمال وهو ما يحققه مركز خدمات مصر الذي يعد نقلة نوعيه في الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية، وأوضحت السعيد أن مركز الخدمات الحكومية النموذجي المتكامل بمحافظة أسوان «خدمات مصر» يعد أحدث الإنجازات التي تقدمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتخفيف العبء عن المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات بصورة لائقة، وتماشيًا مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي، مما يساهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية وتطوير أدائها ووسائل تقديمها.

وأشارت السعيد إلى أن مركز خدمات مصر يقدم الخدمات الحكومية من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد سواء لطالبي الخدمات من المواطنين أو للمستثمرين ورجال الأعمال والأجانب، حيث يتم الحصول على جميع موافقات الجهات والوزارات مرة واحدة بهدف تسهيل الإجراءات وخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، موضحة أن المركز يقدم العديد من الخدمات مثل خدمات المرور والأحوال المدنية والجوازات، بالإضافة إلى خدمات التوثيق والشهر العقاري والسجل التجاري وخدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

تطوير الخدمات الحكومية على مستوى الدولة

من جانبه صرح المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية أن المركز يعتبر امتدادًا لدور الوزارة في تطوير الخدمات الحكومية على مستوى الدولة، والتي بدأت بتطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن والمدن العمرانية الجديدة «320 مركزا تكنولوجيا»، بالإضافة إلى المراكز التكنولوجية المتنقلة «180 مركزا متنقلا»، وأخيرًا المراكز المجمعة للخدمات والتي تحمل اسم «خدمات مصر».

يشار إلى أن مركز الخدمات الحكومية النموذجي المتكامل بمحافظة أسوان «خدمات مصر» تم إقامته على مساحة 4 آلاف متر مربع، وتم إنشاؤه على أحدث المعايير العالمية، بالتعاون مع شركة إدارة المنشآت المالية «أي فاينانس» لإدارة المركز؛ لما لها من خبرات واسعة في هذا المجال.