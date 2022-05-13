الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد اليوم ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لكن محافظات شمال وجنوب الصعيد ستشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، وستكون الأجواء خلال فترة النهار حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدلة على كل المحافظات المطلة على البحر المتوسط.

حرارة شديدة في جنوب البلاد

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وهدير أبو زيد وليندا عبداللطيف، أنّ الأجواء ستكون شديدة الحرارة على المحافظات المطلة على جنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد مثل المنيا وأسيوط والأقصر وأسوان وبعض المناطق من جنوب سيناء، لأنّ معظم الكتل الهوائية التي تؤثر عليها قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية وتؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في فترة النهار.

درجات الحرارة في فترة الليل

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: «في فترة الليل، تكون الأجواء لطيفة على أغلب المناطق في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومعتدلة على جنوب البلاد والمناطق الموجودة في شمال وجنوب الصعيد».

وأشارت إلى تكون شبورة مائية اليوم، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكنها خفيفة ولم تؤثر تماما على حركة المرور وتلاشت مع سطوع أشعة الشمس، موضحةً أن اليوم سيشهد نشاطا للرياح على أغلب مناطق الجمهورية، وسرعات الرياح ستتراوح بين 30 و45 كم في الساعة، وهو ما يزيد إحساسنا في فترة المساء بالأجواء الربيعية واللطيفة.