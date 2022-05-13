«الأرصاد»: كتل هوائية تتسبب في انخفاض درجات الحرارة يوم الأحد المقبل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنّ اليوم الجمعة، يشهد ارتفاعا طفيفًا في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وزيادة ملحوظة في محافظات شمال وجنوب الصعيد خلال فترات النهار، إذ توقعت بدء انخفاض درجات الحرارة بداية من يوم الأحد المقبل، لوجود كتل هوائية قادمة من البحر المتوسط، لتشهد البلاد أجواء ربيعية مائلة للحرارة إلى حارة خلال فترات النهار، ومائلة للبرودة خلال الليل.

انخفاض درجات الحرارة من الأحد المقبل

وأشارت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونهى درويش في برنامج «هذا الصباح» على قناة «اكسترا نيوز»، إلى وجود كتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية ستكون مسؤولة عن ارتفاع درجات الحرارة اليوم، موضحة أن الطقس حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، بينما معتدل الحرارة على السواحل الشمالية للبلاد المطلة على البحر المتوسط، وشديد الحرارة على محافظات جنوب سيناء وبعض المناطق في شمال وجنوب الصعيد خلال فترات النهار.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية أنه خلال فترات الليل سيشعر المواطنون بارتفاع بسيط في درجات الحرارة، لتعم أجواء لطيفة في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ومعتدلة على المناطق الموجودة في جنوب البلاد، ومائلة للبرودة على السواحل الشمالية.

نشاط للرياح على أغلب الأنحاء

وأوضحت أنه من المتوقع وجود نشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية، لتتراوح سرعات الرياح ما بين 30 و40 كيلو متر في الساعة، وتعمل أنشطة الرياح على شعور المواطنين بالأجواء الربيعية تحديدا بعد الظهيرة مع دخول فترة المساء.

وذكرت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، معلومات عن وجود تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والعالية على شمال البلاد مع فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على سواحل الشمالية الغربية، مرورًا بمطروح والعالمين والإسكندرية وبعض مناطق الوجه البحري مثل البحيرة كفر الشيخ الدقهلية، فهذه المحافظات لديها فرص لسقوط أمطار خفيفة تختلف من منطقة لمنطقة على فترات متقطعة وغير مؤثرة تمامًا على الأنشطة اليومية للمواطنين.