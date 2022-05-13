محافظ أسيوط: ارتفاع توريد القمح للصوامع والشون إلى 39 ألف طن

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن ارتفاع توريد القمح للصوامع والشون بمراكز المحافظة، إلى 39 ألفًا و463 طنًا و769 كيلوجرامًا تم توريدها من المزارعين منذ بدء موسم توريد الأقماح وحتى الآن، مؤكدًا انتظام سير عملية التوريد دون معوقات.

تذليل كل العقبات أمام المزارعين

وأكد محافظ أسيوط حرص المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على تذليل كل العقبات أمام المزارعين لتوريد أكبر كمية من الأقماح هذا العام، مشيرًا إلى تقديم كل التسهيلات اللازمة للتوريد بالصوامع والشون بمختلف مراكز المحافظة.

زيادة كميات القمح الموردة

وأشار المحافظ إلى زيادة كميات القمح الموردة بشكل سريع ودوري، خاصة مع استمرار أعمال الحصاد في مختلف قرى ومراكز المحافظة، لافتًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين التموين والزراعة وكافة الجهات المعنية، وتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار، وتكثيف حملات الرقابة على الطرق لمنع خروج أي كميات من القمح خارج نطاق المحافظة.

غرفة عمليات للشكاوى

وأوضح اللواء عصام سعد أنه تم تخصيص أرقام بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لاستقبال أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح، وهي (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) على مدار 24 ساعة، لافتاً إلى تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

توريد 14 ألف طن قمح بشون البنك الزراعي

وقالت المهندسة هدى إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إنه تم توريد 14776 طنًا و885 كجم بشون البنك الزراعي المصري، و7917 طنًا و347 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، بالإضافة إلى 16657 طنًا و768 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر في مركز أبنوب، و111 طنًا و769 كجم إنتاج «التقاوي - إرشاد (إكثار)»، ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 39 ألفًا و463 طنًا و769 كجم قمح، مشيرة إلى أن سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2022 يبلغ 865 جنيهًا للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط، و875 جنيهًا للأردب بدرجة نظافة 23 قيراطًا، و885 جنيهًا للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط.

المساحة المنزرعة 230 ألف فدان

جدير بالذكر أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بمحافظة أسيوط بلغت 230 ألف فدان موزعة على مراكز المحافظة المختلفة، ومن المتوقع إنتاج 403 آلاف طن أقماح خلال الموسم الحالي، وقد تم تجهيز 30 موقعًا تخزينيًا ما بين شون وهناجر ومراكز تجميع وصوامع.