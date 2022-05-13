وجبات وأوبن بوفيه وتنقلات.. تعرف على أبرز مميزات برامج الحج السياحي

كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، أن جميع برامج الحج السياحي، سواء اقتصادية أو 5 نجوم، تشمل تقديم وجبات غذائية للحجاج، لافتا إلى حصولهم طوال فترة إقامتهم بفنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة، على وجبتين غذائتين يوميا، سواء فطار وغداء أو فطاروعشاء، ويحصل حجاج البرامج السياحية، على 3 وجبات غذائية «فطار وغداء وعشاء»، أثناء وجودهم بالمشاعر المقدسة بمخيمات منى وعرفات، منها وجبة ساخنة.

وجبتين يوميا للحجاج بفنادق مكة والمدينة

أضاف المصدر لـ«الوطن»، أن بعض الفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة، تٌقدم وجبات معلبة للحجاج، والبعض الآخر يقدم الطعام بنظام الأوبن بوفية، لافتا إلى أن تقديم الوجبات الغذائية يعد أحد المميزات، التي تفرد بها الحج السياحي خلال السنوات الماضية، متابعا: «شركات السياحة ستبدأ في إجراءات معاينة المساكن التي سيقيم بها الحجاج، عقب انتهاء قرعة اختيار الفائزين بالحج السياحي لهذا العام، التي ستعقد يوم 25 مايو المقبل».

موعد انطلاق أول رحلات الحج السياحي

أوضح المصدر بوزارة السياحة، أن أولى رحلات الحج السياحى لهذا العام، ستنطلق على الأرجح يوم 24 يونيو المقبل، لافتا إلى أن غالبية شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي المستوى الاقتصادي، تبلغ مدة برامجها أكثر من 20 يوما، فيما تتراوح مدة برنامج الحج الـ5 نجوم ما بين 15 إلى 18 يوما، مشيرا إلى أن كل رحلات الحج السياحي، تنطلق إلى مطاري جدة والمدينة المنورة.

وأشار إلى تقسيم حجاج السياحة، البالغ عددهم 9200 حاج، ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، خلال فترة الحج، بحيث يتواجد عددا منهم بالمدينة المنورة حتى يوم 5 ذو الحجة، ثم ينتقل إلى مكة المكرمة، استعدادا لأداء المناسك، فيما ينتقل الحجاج الذين بدأوا برنامج الحج الخاص بهم بمكة المكرمة، إلى المدينة المنورة، بداية من يوم 13 ذو الحجة.