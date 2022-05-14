حظك اليوم برج السرطان الجمعة 13-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج السرطان لديه شخصية عاطفية بشكل كبير، وإرادة صلبة وقوية تجعله قادرًا على تحقيق جميع أحلامه وأهدافه، كما أنه صديق وفي ومخلص، ولديه ولاء كبير للأشخاص المقربين منه، وعندما يصبح عدوا لأحد الأشخاص، لا يعطي الفرصة لعدوه أن ينعم بالسعادة أو الراحة، ولذا يجري الكثير من الاختبارات في بدايات العلاقات للتأكد من أحقية هؤلاء الأشخاص في الاقتراب منه، كما أنه ليس لديه قدرة كبيرة على التواصل مع الأشخاص الآخرين، لكنه عندما يتواصل يكون صادقا في مشاعره.

وبالنسبة لرجل برج السرطان، فلديه ذاكرة قوية، يستطيع أن يتذكر أشياء حدثت منذ وقت طويل، كما أنه يخاف على نفسه كثيرا من الفشل وخيبات الأمل، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

لديك اليوم استعداد كبير لتغيير أفكارك واتباع طرق أفضل، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب ويضع أمامك اليوم فرصة لوضع حجر الأساس لعلاقة عاطفية تهمك.

عيوب برج السرطان

ومن أبرز عيوب برج السرطان أن لديه شخصية غيورة على المقربين منه بشكل كبير، كما أنه يحاول إظهار الغموض الذي يسيطر على شخصيته للأشخاص المحيطين به، وفي بعض الأحيان يكون لديه قلبا قاسيا.