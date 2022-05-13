المغرب والكويت وقطر ينعون الشيخ خليفة: فقدنا أحد قادتنا العظام

نعى ملك المغرب محمد السادس، الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات، عن عمر ناهز الـ73 عاما، وفقا لما نشرته شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل، منذ قليل.

وقال ملك المغرب: «الشيخ خليفة بن زايد بَوّأ الإمارات مكانة وازنة عربيا وإقليميا ودوليا».

أمير قطر يشارك في نعي الرئيس الإماراتي

وفي السياق، نعى أمير قطر تميم بن حمد، الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، معربا عن حزنه الشديد، بحسب «سكاي نيوز».

أمير الكويت: الأمة العربية فقدت أحد قادتها

ومن جانبه، أعرب أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن بالغ حزنه وتأثره لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة.

وقال الشيخ نواف الصباح، إن الأمة العربية والإسلامية فقدت أحد قادتها العظام، بحسب سكاي نيوز.