تحرير 68 محضر تمويني وضبط 5 أطنان دقيق مجهولة المصدر بجنوب سيناء

في إطار توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، شنت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، عدِة حملات تموينية استهدفت المخابز والمحال التجارية، لضبط الأسواق ومنع أي مصدر من مصادر الغش التجاري، وقال المهندس سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين بالمحافظة، في تصريح خاص، إنه جرى شن حملات في كل المدن على مستوي المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتابع «عبدالقادر» أنه جرى تحرير 68 محضرًا لعدد من المحال والتجار تنوعت بين غش تجاري وعدم إعلان تسعيرة وسلع مجهولة المصدر، مشيرًا إلى أن المحافظة ستستضيف قمة المناخ المقرر انعقادها في نوفمبر المقبل، لذا فهناك تكليفات بتكثيف الحملات على مستوى المحافظة.

تحرير 15 محضرًا تموينيًا

وقال إبراهيم الحارون وكيل مديرية التموين بالمحافظة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه بناءً على توجيهات مدير عام مديرية التموين، جرى شن حملة تموينية مكبرة في مدينة نويبع بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك برئاسة عبد الراضي محمود مدير حماية المستهلك، طارق النجار مدير مكتب تموين نويبع، ومفتشي الرقابة التموينية هاني علي ومحمد الزيات، وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرًا تموينيًا، بياناتها كالتالي:

１- محضرين غش تجارى لانتهاء الصلاحية لعدد 50 عبوة مياه غازية 2 لتر، و18 كجم لحم منتهي الصلاحية.

２- 7 محاضر عدم حمل شهادة صحية.

３- 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

４- ضبط 5 أطنان دقيق 72% مجهول المصدر بأحد المخابز السياحية.

وجرى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للتجار والعرض على النيابة العامة.

ضبط 500 قارورة مياه مجهولة المصدر

وقال وكيل وزاره التموين بجنوب سيناء، إنه جرى القيام بحملة موسعة في مدينة شرم الشيخ استعدادًا لقمة المناخ، وتحرير 53 محضرًا، بياناتها كالتالي:

１- 7 محاضر سلع مجهولة المصدر تضمنت 500 قارورة مياه، 130 جركن زيت طعام، 53 قاروصة سجائر مستوردة ومعربة.

２- 9 محاضر تنوعت بين بيع بزيادة عن الأسعار المقررة، غش تجاري، تجميع مواد بترولية.

３- 15 محضر عدم الاحتفاظ بشهادة صحية.

４- 22 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محاضر بالوقائع، وأن الحملات التموينية مستمرة لحماية المستهلك، بحسب وكيل وزارة التموين.