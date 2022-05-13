العثور على جثة متحللة في منطقة مهجورة بالسلام.. والنيابة تأمر بتشريحها

تكثِّف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة ومتحللة في منطقة جبلية بدائرة قسم شرطة السلام أول، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ولمعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه، كما طلبت النيابة إجراء تحليل «دي إن إيه» في محاولة لكشف هوية الجثة والتوصل لأسرته، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وأخذ البصمات إن أمكن ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحة الأمن العام.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول بلاغا بالعثور على جثة متحللة بأحدى المناطق المهجورة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مجهولة وفي حالة تحلل كامل وغير واضحة الملامح، وكشفت التحريات بأن الوفاة حدثت قبل عدة أشهر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصدر أمني: فحص بلاغات التغيب في القاهرة والجيزة

وقال مصدر أمني إنه سوف ينتظر فريق البحث تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب الوفاة وكذلك تحديد عمر المتوفى حتى يتمكن فريق البحث من تحديد الفئة العمرية خلال فحص بلاغات التغيب، مضيفا أن تحديد عمر الجثة سوف يحد من فحص جميع بلاغات التغيب في القاهرة والجيزة بسبب كثرتها.