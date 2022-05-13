إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، نتيجة وقوع حادث دراجة نارية مع سيارة نصف نقل أمام مدخل قرية الإمام مالك بمدخل وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز وادي النطرون يفيد باستقبال المستشفى 7 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة نصف نقل بمدخل قرية الإمام مالك التابعة لذات المركز، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من حورية محمد أحمد، 41 عاما، مصابة بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، مينا نصار سليمان، 28 عاما، مصاب بكدمات متفرقة وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في البطن، حسين سيد حسن، 38 عاما، مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، خليفة حمزه شهاب، 54 عاما، مصاب بكدمات وسحجات وكسر في الذراع اليسرى، علام محمد صادق، 38 عاما، مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، خالد فتحي حامد، 24 عاما، مصاب بكدمات وسحجات وكسر في الحوض، رشاد محمود محمد، 40 عاما، مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.