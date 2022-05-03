إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدولي بالغربية

شهد طريق طنطا كفر الشيخ الدولي، حادث سير بين «توك توك» و«موتوسكيل»، في نطاق قرية كنسية دمشيت التابعة إلى مركز طنطا، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بسحجات وكدمات وجروح متفرقة في الجسد، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

حادث تصادم على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطار من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ، بوقوع حادث تصادم، بين «توك توك» و«موتوسيكل» على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي، في نطاق قرية كنيسة دمشيت بمركز طنطا.

نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى محل الواقعة، وسيارات الإسعاف، وتبين إصابة ثلاثة أشخاص، من بينهم طفلين بإصابات مختلفة، نتيجة حادث تصادم بين «توك توك» ودراجة بخارية «موتوسيكل»، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتقديم الإسعافات اللازمة لهم.

كما رفع رجال إدارة مرور الغربية حطام الحادث من أجل إعادة حركة المرور وفتح الطريق مرة أخرى أمام السيارات، وتبين من المعاينة الأولية التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة طنطا، أن السبب في الحادث هو السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق نتج عنه الحادث، وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.