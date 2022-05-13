«فقيدنا غالي».. نجوم يلغون حفلاتهم حدادا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد

نعى كثير من الفنانين رحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، ولم يكتفوا بالرثاء فقط، لكن أعلن كثير من المطربين والمطربات إلغاء أو تأجيل حفلاتهم الغنائية، سواء التي كان من المقرر إقامتها اليوم، أو خلال الأيام المقبلة.

محمد حماقي يؤجل حفلة الكويت

كان أول الفنانين الذين اعتذروا للجمهور عن عدم إقامة حفلاتهم الغنائية، المطرب محمد حماقي، الذي شارك بوستر حفله في الكويت، عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «انستجرام»، معلقا عليه: «بسبب مصابنا الجلل في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أقدم اعتذاري للجمهور الكويتي، عن تأجيل حفل اليوم لموعد لاحق، سوف يتم إعلانه وإعلان كل التفاصيل، من خلال الشركة المنظمة.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

إلغاء حفل محمد عبده

انضم إلى حماقي، أيضا، فنان العرب محمد عبده، إذ أعلنت الشركة المنظمة لحفله الغنائي، تأجيله، خلال منشور عبر صفحتها على «تويتر»، ذكرت فيه: «يعلن مسرح الدانة من مملكة البحرين، إلغاء الحفل الذي كان مقررا لفنان العرب الليلة، بسبب وفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة».

تأجيل حفل كاظم الساهر

الفنان كاظم الساهر، كان من المقرر إقامة حفل غنائي له، مساء اليوم، في المملكة العربية السعودية، لكن أعلنت وزارة الثقافة السعودية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، تأجيل الحفل، موضحة: «نبلغكم بتأجيل حفل الليلة للفنان كاظم الساهر، والفنانة زينة عماد، ضمن مهرجان الغناء بالفصحى، وسنعلن قريبا عن الموعد الجديد، كما سنوافيكم بآلية استرجاع مبلغ التذاكر، لمن يرغب في ذلك».

نجوى كرم تعتذر

اعتذرت المطربة اللبنانية نجوى كرم، عن عدم إحياء حفلها المقرر إقامته يوم 20 مايو الجاري، ضمن حفلات موسم جدة بالسعودية، إذ أوضحت السبب عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قائلة: «احتراما لروح فقيدنا الغالي ⁧‫الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتضامنا مع الشعب العربي عامّة، والشعب الإماراتي خاصّة، في هذا المصاب الأليم».

أصالة تعلن تأجيل حفلها بالكويت

قررت الفنانة أصالة هي الأخرى، الاعتذار عن عدم إحياء حفلها، الذي كان من المقرر إقامته اليوم في الكويت، إذ كتبت عبر «تويتر»: «احتراما وتقديرا لأهلي في الإمارات، قرّرنا تأجيل الحفل لموعد آخر».‬⁩

واختتمت: «رحم الله قائد الإمارات، وكلّ التّعازي لشيوخنا الكبار، داعين الله لهم بالعمر المديد والصحّة التّامّه، ليكملوا مسيرة النّجاح والتًقدم، رحم الله سموّ الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان».

نزار الفارس يؤجل حلقة برنامجة

أعلن الاعلامي نزار الفارس، عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، تأجيل حلقة برنامجه الأسبوعي «مع الفارس»، هذا الاسبوع، حدادا علي وفاة الشيخ خليفة بن زايد.

وكتب نزار: «احتراما وتضامنا مع حزن إخوانِنا في دولة الإمارات، قرر كادر البرنامج (مع الفارس)، تأجيل حلقة الفنان محمد عبد الجبار، للأسبوع المقبل، رحم الله الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات المتحدة».