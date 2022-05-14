السيطرة على حريق بمخزن خردة وعقار في الإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق اندلع، مساء اليوم الجمعة، بقطعة أرض بها مخزن خردة، وامتدت النيران لعقار مجاور بعزبة عرامة، دون إصابات.

تفاصيل الحريق

وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان يفيد نشوب حريق بعزبة عرامة، شارع 30.

وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص اندلاع الحريق بقطعة أرض تستخدم كمخزن للخردة.

الحريق سبب تلفيات بالمنقولات

ومن جانبها، قالت هدى أبوكليلة، رئيس حي المنتزه ثان، إن الحريق امتد إلى الطابقين الثاني والثالت بعقار مجاور، ما أسفر عن تلفيات بالمنقولات دون حدوث إصابات.

وأضافت رئيس حي المنتزه ثان، أنه جرى إخماد الحريق ومنع امتداد النيران للعقارات المجاورة بواسطة سيارات إطفاء، وجاري رفع آثار الحريق بمعدات الحي.

تحرر المحضر بقسم شرطة المنتزه ثان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

حرائق في المنتزه شرق الإسكندرية

وكانت ذات المنطقة شهدت حريق الشهر الماضي أسفر عن إصابة 3 أشخاص في انفجار نتيجة تسرب غاز، تبعه نشوب حريق في أحد المنازل بجوار شركة الصرف الصحي، ضمن «عزبة حوض 12»، بحي المنتزه ثاني، شرق مدينة الإسكندرية.

وتعد منطقة المنتزه من أكثر المناطق كثافة سكانية في الإسكندرية ما ينتج عنها عدد كبير من الحوادث والحرائق في ذلك النطاق.