السيطرة على حريق اندلع داخل مشروع الصرف الصحي بسوهاج

اشتعلت النيران في مواسير مشروع الصرف الصحي بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج، لتحترق 8 مواسير، وجرى الدفع بسيارتين إطفاء للسيطرة على الحريق، وتم السيطرة عليه دون وقوع خسائر بالأرواح.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إخطارًا من مركز شرطة المشاة بمحافظة سوهاج يفيد بنشوب حريق بكمية من البوص والنخيل دائرة المركز.

الانتقال لموقع الحادث والدفع بسيارتين إطفاء للسيطرة على الحريق

وعلى الفور انتقلت قوة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية وقوات الحماية المدنية لموقع الحادث، وبالانتقال لموقع الحادث تبين نشوب الحريق بكمية من القمامة، وامتد الحريق إلى 8 مواسير بلاستيك متروكه بأرض فضاء لاستعمالها في مشروع الصرف الصحي بذات الناحية، وتم الدفع بعدد «2» سيارة إطفاء، والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

تحرير محضر بالواقعة ونفي الشبهة الجنائية

وبسؤال المدعو «حسام أ ق ع»، 30 عامًا، مهندس، مسؤول الصرف الصحي، ويقيم بمركز المنشاةبمحافظة سوهاج أفاد بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي أدي إلى اشتعال الحريق، وامتد لمواسير الصرف الصحي، ونفى الشبهة الجنائية، وقد تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.