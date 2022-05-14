السيطرة على حريق في مخزن أدوات منزلية ببنها ولا خسائر في الأرواح

أمرت جهات التحقيق ببنها في محافظة القليوبية، بندب المعمل الفني والأدلة الجنائية لفحص حريق شب في مخزن للادوات المنزلية في منطقة عزية السوق ببنها، دون خسائر بشرية.

السيطرة على الحريق

وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية سيطرت على حريق نشب بمخزن ببنها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

بلاغ بنشوب حريق بعزبة السوق

وتلقى اللواء غالب مصطفي مدير أمن القليوبية إخطارًا بورود بلاغ بنشوب حريق في مخزن في بالطابق الأرضي بمنشية النور ببنها، فانتقلت سيارتا إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق.

وبالفحص تبين أنه لا يوجد أي اصابات، والمخزن بالصاج، ويوجد به أدوات منزلية بشارع أبوعوف خلف مسجد ياسين الغراب، وتولت النياية التحقيق، وأمرت بسرعة مراجعة تراخيص المخزن، وهل صادر له تراخيص من عدمه ومدى توافر اشتراطات الأمان والحماية المدنية.

وفي وقت سابق، أمرت جهات التحقيق بطوخ بندب المعمل الجنائي لفحص حريق شب في منزل عشوائي بإحدى قرى طوخ دون خسائر بشرية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا بنشوب حريق بمنزل بإحدى قرى طوخ، وانتقل العميد هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية، وجرى الدفع بسيارتين إطفاء، وتم السيطرة على الحريق، وتبيَن أن الحريق في منزل عشوائي مسقوف بالبوص والخشب بقرية العبادلة عند عملية المياه مركز طوخ، ولا توجد خسائر بشرية في الأرواح.