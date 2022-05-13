18 جنيها تراجع في سعر جرام الذهب عيار 24 بداية تعاملات اليوم الجمعة

تراجعت أسعار الذهب في محلات الصاغة، بداية تعاملات اليوم الجمعة، في السوق المحلية بنسب متفاوتة تراوحت بين 12 و18جنيها للجرام الواحد.

وبيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 1.291 جنيها، بتراجع 18 جنيها عن الأمس، وبيع عيار 21 بسعر 1.130 جنيها بتراجع 15جنيها، وسجل عيار 18 سعر 969 جنيها، بتراجع 12جنيها، وبيع الجنيه الذهب بسعر 9 آلاف و40 جنيها ووصلت حصيلة التراجعات إلى نحو 120 جنيها خلال الأسبوع الجاري.

أسعار الذهب عالميا

بيعت الأوقية بسعر 1.822.43 دولار وبيع جرام الذهب عيار 24 بسعر58.59 دولار وسجل عيار 22 سعر 53.70 دولار وبيع عيار 21 بسعر 51.26 دولار وسجل عيار 18 سعر 43.94 دولار.

هل يتراجع الذهب مرة اخرى اليوم

وقال هاني فكري الغريب، رئيس شعبة الذهب بغرفة كفر الشيخ، إن الذهب سيتراجع تحت ضغط هبوطي، بعدما تراجعت أسعاره مرة أخرى قرب مستوى 1840 دولار للأوقية، مشيرا إلى أن هناك مزيد من العروض البيعية للمعدن النفيس وأن ارتفاع الدولار وسعر الفائدة أدى إلى تراجع المعدن النفيس.

وكشف «فكري»، أن المعدن قد يواجه هبوطا لتعرضه لضغوط قوية، وهذا بدوره يمكن أن يؤثر على الأسعار، في ظل تزايد عمليات البيع.

وأفاد بان اتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة لن يتسبب بالضرورة في ركود اقتصادي وبخاصة وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي في حاجة إلى السيطرة على التضخم المرتفع، وهو ما انعكس بشكل واضح على تحركات الذهب.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بالتعاملات الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام نحو 6 عملات خلال تعاملات اليوم.

نصائح بالبيع السريع

ونصح «فكري»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، المواطنين بالبيع بشرط عدم بيع ما لديهم في المحفظة الاستثمارية، متوقعا مزيدا من تراجع الأسعار، وأشار إلى أن الأيام الماضية شهدت انتعاشه في عمليات شراء السبائك والجنيهات الذهب وعيار 21 كزينة وادخار.