موسكو: سنتخذ التدابير المناسبة إذا اقتربت القوات النووية التابعة للناتو

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف اليوم السبت، أنّه إذا اقتربت القوات النووية التابعة لحلف الناتو إلى حدود روسيا فإن موسكو ستتخذ التدابير المناسبة، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

حلم الانضمام للناتو

وفي وقت سابق قال رئيس وزراء فنلندا ورئيسها إنَّ «الدولة المحايدة تاريخيًا، التي قاتلت السوفييت في الحرب العالمية الثانية وخسرت، يجب أن تسعى للحصول على عضوية التصحيح الدفاعي، نحن ننظر إلى ما يعنيه ذلك بالنسبة للفنلنديين ودول الناتو الأخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة».

سولي نينيستو: يتعين على فنلندا التقدم بطلب للانضمام للناتو

وقال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو ورئيس الوزراء سانا مارين في بيان مشترك يوم الخميس، إنَّه يتعين على فنلندا التقدم بطلب للانضمام إلى التحالف العسكري لـ حلف الناتو.