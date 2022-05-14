الجامعات تضع الرتوش النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022

تنتهي الجامعات الحكومية و الخاصة و الاهلية من استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2022، تنفيذا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، والالتزام بالقرارات الوزراية المتمثلة في منع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول الامتحانات للعام الجاري، مع التشديد على الالتزام بالخريطة الزمنية للتيرم الثاني.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022

وقال الدكتور ممدوح مهدي، القائم باعمال رئيس جامعة حلوان، في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، أن الجامعة وضعت الرتوش النهائية لامتحانات التيرم الثاني و اعلان كافة الجداول، مضيفا أن الجامعة اتخذت كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أبرزها زيادة نسبة التطعيمات بالجرعة الثانية لتتجاوز 70% من منسوبي الحرم الجامعي وتوفير الجرعات التنشيطية المناسبة للفئات التي حددتها وزارة الصحة المصرية و المجلس الأعلى للجامعات، مضيفاً أن مجلس الجامعة شدد على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس بامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

امتحانات الجامعات

وأكد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة أنهت كافة الرتوش النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2022 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتم إجراء عمليات التعقيم والتطعيم لمختلف المدرجات والقاعات الدراسية والتشديد على ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة .