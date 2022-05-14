أسماء المرشحين المستوفين للشروط في انتخابات مجلس إدارة «مياه الجيزة»

قال وليد عابدين المتحدث الرسمي باسم اللجنة المشرفة على انتخابات ممثلي العاملين بمجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن الشركة وضعت كافة الآليات المناسبة التى تضمن سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

توفير كافة سبل الراحة للعاملين المشاركين في العملية الانتخابية

وأشار عابدين في تصريحات صحفية اليوم أن الشركة تستهدف توفير كافة سبل الراحة للعاملين المشاركين في العملية الانتخابية، موضحاً أنه يمكن الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية عبر الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط التالي: http://www.gcww.com.eg/elections.aspx

الشركة راعت البعد الجغرافي في توزيع اللجان

وتابع عابدين أن الشركة راعت البعد الجغرافي في توزيع اللجان، حيث من المقرر إقامة الانتخابات بعد غد الاثنين الموافق 16 من شهر مايو الجاري 2022 تحت الإشراف القضائي بعدد 20 لجنة موزعة على كافة قطاعات الشركة.

أسماء المرشحين المستوفين لشروط ومستندات الترشح

وكشف عابدين عن أسماء المرشحين المستوفين لشروط ومستندات الترشح لعضوية ممثلي العاملين بمجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن دورة 2022-2026، وهم:

- حسن مصطفي محمد عبدالمنعم

- طارق محمد عبدالخالق حسن

- عادل عبدالحميد السيد شلبي

- عبالفتاح عفيفي عبدالفتاح عفيفي

- عصام عبدالعاطي متولي حنفي

- مجدي عبدالعظيم عبدالحميد عبدربه

- محمد إبراهيم الدسوقي محمود

- محمود محمد عبدالسميع حسن

- منتصر حمدالله رمضان خليل

186791 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة

في سياق آخر، تشهد محافظة الجيزة متحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية اليوم السبت الموافق 14 مايو الجاري وتستمر لمدة 6 أيام حتى الخميس 19 من الشهر ذاته، حيث يؤدي 186791 طالبا الامتحانات داخل 689 مدرسة ولجنة على مستوى المحافظة.