مشروع التاكسي الطائر يواجة مشكلة إيجاد أماكن الإقلاع والهبوط

يواجه مشروع السيارات الطائرة «طائرات الأجرة الجوية»، في الولايات المتحدة مشكلة إيجاد أماكن الأقلاع والهبوط، حيث تسعى عدد من الشركات الناشئة والمستثمرين الذين أرسلوا آمالًا كبيرة في «السيارات الطائرة» أن يكونوا في طريقهم إلى الهبوط الصعب، بأكثر من طريقة.

وبحسب «وول ستريت جرنال»، تعمل المئات من الشركات الجديدة واللاعبين القدامى في مجال الطيران، على حد سواء، على مثل هذه المركبات، وتسمى أيضًا سيارات الأجرة الجوية أو eVTOLs اختصارًا للإقلاع العمودي الكهربائي والهبوط.

تشكيل مستقبل قريب لركوب سيارة أجرة جوية

وطرحت 5 شركات ناشئة من هذا القبيل في الأشهر الـ12 الماضية، حيث تحاول هذه الشركات تشكيل مستقبل قريب يكون فيه ركوب سيارة أجرة بديلاً مجديًا اقتصاديًا لأخذ تاكسي أرضي.

ومع ذلك، فإن أكبر حجر عثرة أمام هذه الرؤية الخيالية هو الواقعية إلى حد ما، لم تكتشف شركات السيارات الطائرة كيفية تحديد المواقع والسماح، وبناء الأماكن الكافية لمركباتهم للهبوط والإقلاع للسماح نموذج عمل عملي لصنع وتشغيل سيارات الأجرة السماوية.

تسعى الشركات لإيجاد مواقع هبوط لطائراتها

تأمل Joby Aviation أن تجد مواقع هبوط لطائراتها من خلال شراكة مع مشغل مرافق وقوف السيارات Reef Technologies، وبغض النظر عن تكلفة تصميم نموذج أولي لسيارة طائرة في المقام الأول، فإنّ عملية تقديم تلك التصميمات إلى إدارة الطيران الفيدرالية، واختبارها للتحقق من استيفائها لمواصفات الوكالة، ومراجعتها قد تستغرق سنوات، ويتوقع المحللون أن تصل تكلفتها إلى مليار دولار في حد ذاته.

إنشاء برامج للمدن لمساعدتهم على إدارة شبكات النقل الخاصة بهم

وتصرف معظم المستثمرين الأوائل في هذه الشركات، كما لو أن حل هذه التحديات يمثل 90% من العمل المطلوب لجعل السيارات الطائرة قابلة للتطبيق تجاريًا، كما يقول تود بيترسن، المستشار في بالو ألتو، لاكونا تكنولوجيز في كاليفورنيا، والتي يقوم بإنشاء برامج للمدن لمساعدتهم على إدارة شبكات النقل الخاصة بهم.

ويتجاهل ذلك مجموعة من المشكلات الأخرى بمجرد أن تصبح المركبات جاهزة للطيران أين ستهبط وتقلع؟ وكيف سيتم دمجها في أنظمة مراقبة الحركة الجوية الحالية؟ وما إذا كان الجمهور سيقبل عددًا كبيرًا من المركبات الجديدة والكبيرة نسبيًا، والطائرات تحلق فوق منازلهم.