سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 14-5-2022 في محلات الصاغة

كشفت محلات الصاغة عن أسعار المشغولات الذهبية كافة، ومن بينها سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 14 مايو الجاري، استحالة لبحث العديد من الأشخاص عن أسعار الأعيرة الجرامية الصاغة المصرية، بعدما شهد العديد من التغييرات على مدار الفترة الماضية.

وحرصًا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم السبت الموافق 14 مايو، بعد انتشار العديد من التقارير حول وقف التعامل بسوق الذهب، ونفي هذا الكلام من الشعبة التجارية، والتي جاء كالتالي:

أسعار الذهب

واختلفت أسعار الذهب وسعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية اليوم الجمعة وجاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم ليصل إلى 1263 جنيها فيما سجل سعر 1286 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وجاء سعر شراء الجنيه الذهب إلى 8840 جنيها للشراء ونحو 9000 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت ليسجل نحو 947 جنيهًا للبيع و964 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم السبت إلى 1105 جنيهات للبيع و1125 جنيها للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

وفي الأسواق العالمية، تباينت قيمة وأسعار الذهب اليوم السبت 14 مايو، إذ سجّلت أسعار الذهب في أسواق المال الأسعار الآتية:

- وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت لنحو 840.06 جنيه، بما يعادل 45.44 دولار.

- وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 980.07 جنيه، بما يعادل 53.01 دولار.

- فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 1120 جنيها، بما يعادل 60.58 دولار.

- وسجّل سعر الجنيه الذهب في أسواق المال نحو 7841 جنيها، بما يعادل 424.08 دولار.