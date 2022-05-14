«لو بتفكر تستثمر فلوسك في الذهب».. إليك 6 نصائح

شهدت أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، ارتفاعات قوية، تجاوز فيها جرام الذهب 1200 جنيه، وهو دفع الكثير إلى شراء الذهب، بهدف الاستثمار والتساؤلات الكثيرة حول ارتفاع أسعار الذهب.

6 نصائح للراغبين في الاستثمار في الذهب

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، 6 نصائح للراغبين في الاستثمار في الذهب، واستغلال الارتفاعات التي يشهدها المعدن، وفقاً لمؤسسة جولد بيليون.

1- دراسة السوق

يجب قبل شراء الذهب أن يتم دراسة السوق بشكل جيد، واستشارة المختصين قبل الشراء.

2- استثمار أموال فائضة

استثمر أموالك الفائضة عن حاجتك، حتى لا تتعرض إلى أي أزمة بالعجز المالي بعد الاستثمار.

3- «كاش باك» على المصنعية

يجب أن تعلم أنه يوجد كاش باك على المصنعية، إذ يتم استرداد نسبة منها وقت البيع مرة تانية في حالة بيع السبائك.

4- استثمار طويل الأجل

من المعروف أنن الذهب استثمار طويل الأجل، أي يحتاج إلى فترات طويلة لتحقيق ربح كبير، وعدم التسرع بالبيع إلا عند وجود فرصة جيدة للربح.

5- الشراء بأسعار مختلفة

احرص على أن تشتري الذهب بأسعار مختلفة وعلى فترات، حتى يحقق متوسط سعر شرائك مكاسب عند البيع.

6- الشراء من شركات ذات ثقة

في حال شراء الذهب من شركات، عليك أن تبحث عن شركة ذات ثقة وسمعة جيدة.

أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب أمس الجمعة، تراجعًا في السوق المحلية، بلغت في الجرام نحو 18 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 1.291 جنيها، بتراجع 18 جنيها عن أسعار أول أمس، فيما كان عيار 21 قد سجل سعر 1.130 جنيها بتراجع 15 جنيها.