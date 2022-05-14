غلق مطلع الدائري في المعادي كليا لمدة 21 يوما بدءا من الغد

تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة؛ لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع تنفيذ أعمال التوسعة لمطلع الطريق الدائري من محور كورنيش النيل في الاتجاه القادم من مناطق المعادي.

وأكدت الإدارة العامة للمرور، غلق المطلع كليًا اعتبارًا من الساعة 12 صباح يوم الأحد الموافق 15/5/2021 ولمدة 21 يومًا، وتنفيذ التحويلة المرورية التالية:-

تعيين الخدمات المرورية في المعادي

- الاتجاه القادم من مناطق المعادي الاستكمال بمحور كورنيش النيل فيمينًا اتجاه أسفل كوبري العاشر، والدوران والعودة باتجاه مطلع الطريق الدائري من محور الكورنيش باتجاه مناطق المريوطية.

من جهتها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.