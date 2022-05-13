الداخلية: ضبط 1393 قضية تموينية متنوعة

استمرت جهود أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصة السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

1393 قضية تموينية متنوعة

أسفرت الحملات عن ضبط (1393) قضية تموينية متنوعة من بينهم قضية حجب مواد بناء بمضبوطات بلغت (10 أطنان أسمنت) و(352) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالي مضبوطات بلغت (30,450 طن دقيق - مكرونة – أعلاف – 462 عبوة سجائر – 15 إسطوانة بوتاجاز)، وكذا (410) قضايا في مجال مخالفات المخابز عبارة عن (16 قضية دقيق مدعم تصرف - تجميع – 10 قضايا بيع خبز بأزيد من السعر المتداول – 134 إنتاج خبز ناقص الوزن – 126 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 60 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 30 قضية توقف عن الإنتاج – 34 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات بلغت (6,440 طن دقيق بلدي – 3543 رغيف بلدي – 2 ماكينة صرف)، وكذا (14) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (316 طن سكر تمويني) حيث بلغ إجمالي المضبوطات (53,056 طن – 15 إسطوانة بوتاجاز – 3543 رغيفًا – 462 عبوة سجائر – 2 ماكينة صرف) كان أبرزها الآتى:

- ضبط (10 أطنان أسمنت) تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدي للإضرار بالاقتصاد المصري بحوزة (المدير المسؤول عن مخزن لتجارة مواد البناء بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.

- ضبط (7 أطنان أعلاف حيوانية») معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.

- ضبط (متعهد لنقل الدقيق وقائد سيارة نقل – بمحافظة الغربية) بحوزتهما كمية قدرها (8 أطنان دقيق بلدي مدعم) تم تجميعها وعدم صرفها للمخابز البلدية المخصصة لها للإتجار بها بالسوق السوداء.

- ضبط (47 قطعة أجهزة تنبيه صوتيه خاصة بمركبات الطوارئ) بدون مستندات محظور تداولها بالأسواق بحوزة (مالك محل لتجارة قطع غيار السيارات) بمحافظة سوهاج.

- ضبط (2,17 طن مصنعات لحوم) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل، وفي حالة إذابة تامة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

- ضبط (1,25 طن مقطعات لحوم - لحوم مجمدة) بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مطعم للوجبات الجاهزة) بمحافظة القاهرة.

ضبط (10أطنان مخللات) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تُفيد تاريخين في الإنتاج والصلاحية «منتج نهائى» (5 أطنان ملح طعام) بدون مستندات مجهلوة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية «تحجر» مستلزمات إنتاج بحوزة (مالك مصنع لإنتاج المخلات) بمحافظة البحيرة.

مواجهة التلاعب في القمح المحلي

في إطار جهود الإدارة في ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (16) قضية بمضبوطات بلغت (149,250طن قمح محلي) – (11مخزنا) – (5 سيارات نقل) أبرزها الآتي:

- ضبط (قائد سيارة) حال سيره بمحافظة المنيا وبحوزته (23,60 طن قمح محلي) بدون تصريح نقل ومحظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلي بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط (20 طن قمح محلي) محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلي بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك شونة غلال) بمحافظة القليوبية.

- ضبط (15طن قمح محلية) محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلي بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

- ضبط (قائد سيارة) حال سيره بمحافظة الشرقية وبحوزته كمية قدرها (13طن قمح محلي) بدون تصريح نقل ومحظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلي بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط (10 أطنان قمح محلي) محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص») بمحافظة سوهاج.

ضبط (قائد سيارة) حال سيره بمحافظة البحيرة وبحوزته كمية قدرها (9 أطنان أقماح محلي) بدون تصريح نقل ومحظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلي بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.