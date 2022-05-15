اليوم.. آخر موعد لتسجيل قراءات عدادات المياه

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن اليوم الأحد، آخر موعد لإرسال المواطنين قراءات استهلاك عدادات المياه إلى جميع الشركات التابعة لها بالمحافظات.

طرق الإبلاغ عن قراءة استهلاك العدادات

وأعلنت الشركة عددا من الطرق الإليكترونية التي يمكن أن يستخدمها مشتركو شركات المياه للإبلاغ عن قراءة استهلاك العدادات خلال الفترة من اليوم الأول حتى يوم 15 من كل شهر للتيسير على المواطنين من خلال..

تطبيق قراءتي

وقالت الشركة إنه يتم استخدامه عبر الرابط المتاح مجانا لأنظمة الأندرويد من خلال الرابط التالي https://play.google.com/store/apps/details.

- ويمكن لمستخدمي أنظمة IOS إبلاغ قراءات عداد المياه عبر الرابط التاليhttps://apps.apple.com/.https://adminlive.elwatannews.com/%D9%82%D8%B1.https://adminlive.elwatannews.com/id1518978525...

الموقع الإلكتروني

وأشارت الشركة القابضة إلى أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن قراءات استهلاك عدادات المياه من خلال الموقع الإليكتروني للشركة القابضة من خلال الرابط التالي https://www.hcww.com.eg/

الموقع الإلكتروني للبوابة التجارية الإلكترونية

وكشفت الشركة القابضة أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن قراءات استهلاك عدادات المياه من خلال الموقع الإلكتروني للبوابة التجارية الإلكترونية عبر الرابط التالي

https://ecp.hcww.com.eg/

الاتصال بالخط الساخن 125

وأوضحت الشركة القابضة أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن قراءات استهلاك عدادات المياه من خلال الاتصال بالخط الساخن.

سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وأعلنت الشركة القابضة أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن قراءات استهلاك عدادات المياه عن طريق سيارات خدمة العملاء المتنقلة.

مراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن قراءات استهلاك عدادات المياه عن طريق مراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة.

إبلاغ المحصلين بالقراءة لتسجيلها على ماكينة الـ pos أثناء تحصيل الفاتورة

وقالت الشركة عبر «فيسبوك» إنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن قراءات استهلاك عدادات المياه عن طريق إبلاغ المحصلين بالقراءة، لتسجيلها على ماكينة الـ pos.