منع 110 مزارع من تصدير الموالح والفراولة والجوافة بسبب المبيدات

أصدرت وزارة الزراعة وإستصلاح الاراضي ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي قراراً بمنع 110 مزرعة عن تصدير منتجاتها وذلك بناءاً على النتائج الواردة من المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والذي اكد وجود متبقيات مبيدات في شحناتها من الفواكه والخضروات.

أشار القرار أن ذلك يأتي في أطار تطبيق القرار الوزاري رقم 386 لسنة 2021 الخاص بتنظيم الصادرات الزراعية للخارج والعمل بمنظومة التكويد والتتبع، كما اشار القرار أن ذلك القرار مطبق لحين إعادة التقييم للدولة المبينة والسماح بالتصدير لباقي الدول.

كشف القرار عن منع 18 مزرعة من تصدير الجوافة الشتوي والصيفي والبناتي من محافظات البحيرة والدقهلية ومطروح من تصدير منتجاتها الى المملكة العربية لاسوعدية وسلطنة عمان والبحرين ومن بين تلك المزارع ما تم منع تصدير منتجاته من الجوافة الى كافة الدول.

أما الفراولة فتم منع 32 مزرعة من تصدير منتجات الفراولة الفستيفال والفورتانا والكالندا والماركيز والبنتر ستار وصن سيشن والفلوريدا بيوتي من تصدير انتاجها الى البحرين وسلطنة عمان والكويت ومنها ما تم منع تصديره لباقي الدول، وتقع تلك المزارع في محافظات القليوبية والبحيرة والاسماعيلية.

أما الفلفل الحريف والالوان فقد تم فيه منع 15 مزرعة من تصدير منتجاتها من محافظة الاسماعيلية والبحيرة والجيزة الى دول الكويت والبحرين وانجلترا والجيزة، كما تم منع 5 مزارع من تصدير منتجاتها إلى جميع الدول.

أما فيما يتعلق بالموالح فقد تم منع 40 مزرعة برتقال من تصدير منتجاتها من البرتقال والليمون من محافظات المنوفية والقليوبية والبحيرة والشرقية إلى دول الكويت وروسيا والامارات ومنها ما تم منع تصديرة الى جميع الدول.

يذكر أن الحجر الزراعي المصري طبق منظومة تكويد المزارع الجديدة العام الماضي على المزارع الراغبة في تصدير منتجاتها من الخضر والفاكهه، وتقوم على ما يقرب من 12 خطوة تبدأ باستقبال طلبات الفحص والتكويد والتسجيل للمزارع التصديرية قبل بدء الموسم التصديرى بوقت كاف، وتنتهي بتحليل متبقيات المبيدات في منتجاتها وصدور قرار بمنع تصدير منتجاتها من عدمه، وقد حققت المنظومة الجديدة نجاحًا في رفع سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الدولية بعدما ساهمت بقدر كبير في منع تصدير اي منتجات تم التعامل عليها بمبيدات زراعية بنسب مرتفعة