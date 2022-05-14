طلاب أولى ثانوي: امتحان الجغرافيا سهل والمنصة عملت بكفاءة

أكد عدد من طلاب الصف الأول الثانوي، أن امتحان مادة الجغرافيا الذي عقد صباح اليوم للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، جاء في مستوى سهل ولا توجد به أي أسئلة معقدة، موضحين أن الأسئلة جاءت من المقرر الدراسي.

وأضاف الطلاب لـ«الوطن»، أن منصة الامتحان عملت بكفاءة اليوم، ولم يواجهوا أي مشكلات تقنية مثلما حدث مع طلاب الصف الثاني الثانوي، مؤكدين أن ورقة المفاهيم بها بعض المعلومات التي ساعدتهم في حل الامتحان.

وفي سياق متصل، أكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، انتظام سير الامتحانات حتى الآن دون أي معوقات ولم يتم رصد أي شكوى من قبل الطلاب، موضحاً أنه أجرى حواراً مع الطلاب للاطمئنان على مستوى الامتحان الورقي واستلام ورقة المفاهيم.

جميع الطلاب تمكنوا من الامتحان الإلكتروني

وأضاف «سلومة» في بيان له، أن جميع الطلاب تمكنوا من الامتحان الإلكتروني والدخول على منصة الامتحانات بسهولة ويسر، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة استلام ورقة المفاهيم من الطلاب عقب انتهاء الامتحان.

من جابنه، أكد الحسين محمود، مدير مدرسة جمال عبدالناصر الرسمية لغات، أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة موضحاً أن الطلاب تمكنوا من الدخول على المنصة، وجاءت الأسلئة المقالية وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة

وأضاف «محمود»، أنه تم تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، وتم تفتيش الطلاب لمنع دخول الهاتف المحمول أو أي أجهزة اتصال إلكتروني.

وفي سياق متصل، نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، شائعة إلغاء الامتحانات الإلكترونية، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، موضحاً أن الامتحانات مستمرة كما هي بالتنسيق مع المديريات.