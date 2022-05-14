«يرتبط وجود المراكز العمرانية في الصحراء الشرقية بـ...» سؤال يبحث عنه الطلاب

«يرتبط وجود المراكز العمرانية في الصحراء الشرقية بـ..».. سؤال يبحث عنه طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، بالتزامن مع أدائهم امتحان مادة الجغرافيا ورقيًا وإلكترونيًا في المدارس، حيث تعقد الأسئلة المقالية ورقيًا بعد أن وضعتها الإدارات التعليمية، وتعقد الأسئلة الموضوعية أي الاختيار من متعدد إلكترونيًا على جهاز التابلت من خلال منصة الامتحان والتي فعّلتها وزارة التربية والتعليم.

تفاصيل سؤال يرتبط وجود المراكز العمرانية في الصحراء الشرقية

سؤال «يرتبط وجود المراكز العمرانية في الصحراء الشرقية بـ..»، موفرة له أربعة اختيارات وهي «التعدين والسياحة - الصيد والتجارة - الرعي وتربية الحيوان - الزراعة والرعي»، حيث يختار الطالب الإجابة الصحيحة ولا يجوز له اختيار أكثر من نقطة.

موجه دراسات يجيب عن سؤال يرتبط وجود المراكز العمرانية في الصحراء الشرقية بـ

أجاب عمر علي، موجه مادة الدراسات الاجتماعية، عن سؤال يرتبط وجود المراكز العمرانية في الصحراء الشرقية بـ، قائلًا: «الإجابة هي التعدين والسياحة أي أول نقطة في الاختيارات»، مبررًا ذلك بأن الصحراء الشرقية تتميز بوجود مجموعة كثيفة من المعادن والمناجم والمناطق السياحية.

وأضاف «علي» لـ«الوطن»، أن وجود المراكز العمرانية في الصحراء الشرقية يرتبط أيضًا بالمحيمات الطبيعية بها مثل محمية وادي الريان وكلها عوامل لها علاقة وثيقة بالسياحة بجانب حقول الذهب، مؤكدًا أن السؤال في درس التوزيع السكاني في مصر في مادة الجغرافيا.

ونوه عمر علي، إلى أن سؤال «يرتبط وجود المراكز العمرانية في الصحراء الشرقية بـ..»، سؤال بسيط ومباشر ولا يشمل أي تعقيد، موضحًا أن الطالب الذي ذاكر المقرر الدراسي من الكتب الموفرة إلكترونيًا من قبل الوزارة من السهل أي يحله دون أي معوقات.

وفي سياق متصل، أكد الحسين محمود، مدير مدرسة جمال عبدالناصر الرسمية لغات بالدقي، أن امتحان مادة الجغرافيا يسير بصورة منتظمة دون أي معوقات، موضحًا لـ«الوطن»، أنه تم تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.