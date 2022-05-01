موعد السحور وأذان الفجر اليوم الأحد في محافظة القليوبية 30 رمضان

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد السحور وأذان الفجر اليوم الأحد في القليوبية 30 رمضان وهو السحور الأخير في الشهر المبارك الذي يغادرنا اليوم لنستقبل عيد الفطر المبارك 2022 بعد صيام 30 يوما وفق ما أعلنته دار الإفتاء بقدوم عيد الفطر غدا الاثنين حيث يتزايد البحث عن موعد السحور الأخير في رمضان.

«الوطن» تستعرض موعد السحور وأذان الفجر في اليوم الـ30 من الشهر الكريم آخر أيام رمضان 2022 في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

موعد السحور الأخير

ووفق إمساكية شهر رمضان والتوقيت المحلي لمحافظة القليوبية فإن موعد السحور يبدأ من منتصف ليل الأحد ويستمر حتى موعد الإمساك قبيل اذان الفجر اليوم الأحد 30 رمضان، ليبدأ صيام اليوم الأخير من الشهر المبارك في الساعة 03:37 صباحا.

مواقيت الصلاة الأحد

ووفق التوقيت المحلي وإمساكية شهر رمضان في نهاية شهر رمضان فان مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم الأحد 30 رمضان كالتالي :

يؤذن لصلاة الفجر الساعة 03:37 ص

وتشرق شمس الأحد الساعة 05:12 ص

وموعد أذان صلاة الظهر الساعة 11:52 ص

وأذان العصر الساعة 03:29 م

ويؤذن للمغرب في آخر أيام رمضان الساعة 06:33 م

وموعد أذان العشاء في الساعة 07:57 م.

ويؤدي المواطنون صباح غد الاثنين، صلاة عيد الفطر وتعلو تكبيرات العيد إيذانا بحلول عيد الفطر المبارك، حيث أعلنت مديرية اوقاف القليوبية استعداد المساجد الكبرى وساحات المساجد لاستقبال المصلين في صلاة العيد الفطر وحددت عدة شروط وضوابط للصلاة.