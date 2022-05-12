الطاقة الدولية: زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لدول المنظمة بنسبة 7.9%

كشف تقرير خاص نشرته وكالة الطاقة الدولية عن زيادة إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من النفط الخام «OECD»، كما زاد إجمالي إنتاج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من الغاز الطبيعي ارتفع بنسبة بنسبة 7.9٪ مقارنة بشهر فبراير 2021.

وأضاف التقرير الصادر اليوم عن منظمة «OECD»، أنَّ إجمالي الواردات (المدخلات) من الغاز الطبيعي انخفضت بنسبة 3.4٪ على أساس سنوي، بينما وزاد إجمالي صادرات OECD (المخارج) 1 بنسبة 6.2٪ في نفس الفترة.

واشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي انخفض بنسبة 2.0٪ في فبراير 2022 على أساس سنوي.

الحرب الروسية أثرت على إمدادات الطاقة والغاز الطبيعي

وأوضحت الوكالة أن الحرب الروسية الأوكرانية تسبب في أزمة كبيرة في إمدادات الطاقة والأمن ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى مستويات عالية جديدة ، مع تداعيات أوسع على الاقتصاد العالمي.

وأدى الصراع إلى مزيد من الضغط على أسواق الغاز الطبيعي وهو ما زاد من حالة عدم اليقين في سياق سوق ضيقة بالفعل، وكانت أوروبا في بؤرة توترات السوق منذ بداية موسم التدفئة ، نتيجة مزيج من مخزون التخزين تحت الأرض الأقل من المتوسط والانخفاض الحاد في إمدادات خطوط الأنابيب بسبب الأزمة الروسية.

أزرزبا تحاول تعويض الإمدادات الروسية

واستطاعت الدول الأوروبية تعويض الإمدادات الروسية المنخفضة إلى حد كبير عن طريق الغاز الطبيعي المسال ، مما حوّل أوروبا إلى سوق ممتاز وسحب الشحنات بعيدًا عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومناطق أخرى.

كما أدى نقص العرض الناتج عن ذلك ، وارتفاع الأسعار ، وتزايد حالة عدم اليقين في السوق إلى مراجعة هبوطية في نمو استهلاك الغاز العالمي ، والذي من المتوقع نتيجة لذلك أن يتحول إلى سلبي لعام 2022.