طقس اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة وتصل لـ 45 في الصعيد

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن طقس أول الأسبوع يتميز بوجود مناخات متباينة جدًا ما بين شمال وجنوب الجمهورية.

وأضاف «فهيم»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن طقس شمال الجمهورية تميل فيه الحرارة نحو الانخفاض، ويكون لطيفًا إلى معتدل نهارًا على مدن الساحل الشمالي، مائل للحرارة على المناطق الداخلية من الشمال «مطروح، والإسكندرية، والبحيرة والمنوفية والغربية والشرقية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والقليوبية والقاهرة» بحرارة ما بين 23 - 28 درجة مئوية، وطقس حار على وسط الجمهورية «بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط» بحرارة ما بين 33 إلى 35 درجة مئوية.

الإكثار من تناول السوائل

وأوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن الطقس يكون شديد الحرارة وبقيم قياسية على جنوب البلاد «سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد» بحرارة ما بين 43 - 45 درجة مئوية، مطالبًا بتوخي الحذر بمناطق جنوب الصعيد والتقليل من التعرض لأشعة الشمس المباشرة مع الإكثار من تناول السوائل للتقليل من مخاطر الإصابة بالإجهاد الحراري، إذ تصل العظمى إلى قيم قياسية تلامس الـ 45 درجة مئوية بتشكيلات من السحب المرتفعة تظهر بمناطق وسط الجمهورية، تزداد كثافتها على مناطق شمال الجمهورية ويتخللها سحب متوسطة إذ الفرصة مهيئة لهطول أمطار متفرقة، تزداد تلك الفرص بمحيط محافظة مطروح.

إثارة الرمال بالطرق الصحراوية

وأشار إلى أن الرياح تكون نشطة إجمالًا على مناطق شمال ووسط الجمهورية والصحراء الغربية، وتكون قوية على المناطق متفرقة من الدلتا والقاهرة وامتدادًا لشمال الصعيد، كما يعمل نشاط الرياح على إثارة الرمال بالطرق الصحراوية والمناطق المفتوحة خاصةً بشمال الصعيد.

وأكد أن تذبذبات كبيرة في عملية الامتصاص لمعظم المحاصيل تحدث خصوصًا في الوجه البحري، وصعوبة امتصاص عناصر هامة لهذه المرحلة مثل كالسيوم، بورون، ماغنسيوم، فسفور، وبالتالي الإضافة الأرضية لن تفيد مع زيادة في معدلات التنفيل وتساقط العقد الصغير والثمار الحديثة على الفاكهة خاصة مانجو، زيتون، موالح، رمان، وعلى الخضر مثل خيار، كنتالوب، شمام، طماطم، فلفل وأيضًا على بطيخ اللب.