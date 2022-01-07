الكنيسة الأرثوذكسية عن زيارة الرئيس: نموذج لمصر في الجمهورية الجديدة

قال قمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كان له لفتة حكيمة وهي أنه تلقّى التهاني من كل المهنئين المحاضرين في احتفالية الأمس دون مصافحة، التزاما بالإجراءات الاحترازية.

الود حاضر في الاحتفاليات

وأضاف إبراهيم خلال لقاء مع مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ودينا فكري: «الود كان حاضرا في التهاني مع الإجراءات الاحترازية، وهكذا سارت كل الصلوات في كل الكنائس المصرية».

وتابع المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن قداسة البابا أشاد بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو تقليد أرساه رئيس الجمهورية، إذ أنه منذ تولى رئاسة البلاد أصبح يزور الكاتدرائية في العيد لتهنئة المسيحيين ويوجه رسائله الإيجابية والمشجعة لكل المصريين.

مشهد إنساني حقيقي

وأشار، إلى أن هذه الزيارة تمثل مشهدا إنسانيا حقيقيًا يترجم قيمة المواطنة ويحقق رؤية يسعى إليها الرئيس وكل أجهزة الدولة لضمان التعايش المشترك وأن هذا الوطن، وطن للجميع وسيبنى بأيدي الجميع.

ولفت، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أولى زياراته تحدث عن أحلام مستقبلية، لكنه عندما زار الكنيسة بالأمس، تحققت ملامح كثيرة من هذه الرؤى المستقبلية: «على الأرض نرى إنجازات غير مسبوقة، ووجوده في الكاتدارئية أمر له صدى في مصر والعالم كله، لأنه نموذج عن مصر في الجمهورية الجديدة، وكل المصريين يشعرون بأنهم أصبحوا جزءً فعالا من هذه الجمهورية».

أعياد المصريين لها بهجة خاصة

وأردف، أن أعياد المصريين لها بهجة خاصة، مشيرًا إلى أن رسالة الكنيسة في الميلاد دائما ما تكون «رسالة رجاء وأمل»، إذ أن بميلاد السيد المسيح عيسى ابن مريم انشطر التاريخ، وتغيّر وجه العالم كله، وسيظل مجيئه يحمل رسالة الرجاء لكل إنسان ومجتمع يسعى نحو الأفضل وتحقيق الأهداف والغايات ومواجهة التحديات.

وأضاف، أن احتفالية الأمس شهدت الحضور الشعبي، وهو ما غاب في العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا، لكنه كان مقيدا بنسبة معينة وهي 25% من السعة الإجمالية لكل كنيسة، ولم تشهد الكنائس حضورا كثيفا للمسحيين.

وتابع المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الكنائس شهدت تطبيقا كاملا لكل الإجراءات الاحترازية الدقيقة، إذ نوّه قداسة البابا تواضروس الثاني في اجتماع الأربعاء في آخر أسبوعين من شهر ديسمبر، إلى ضرورة الاهتمام بالإجراءات، ونبّه على عدم وجود تجمعات في الأعياد والحرص على تطبيق التدابير الإجراءات الاحترازية.