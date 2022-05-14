رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية: انتخاب حاكم جديد للإمارات تم بسلاسة

قال محمد الحمادي، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، إنه في صباح اليوم تم انتخاب الشيخ محمد بن زايد حاكما لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو الرئيس الثالث للدولة بعد وفاة كل من الشيخ زايد والشيخ خليفة بن زايد رحمهما الله، لافتا إلى أن الانتخاب يأتي من خلال المجلس الأعلي الإماراتي، وفيه تم الموافقة على الانتقال السلسل للسلطة باتفاق تام.

الاتفاق تم بالإجماع على الحاكم الجديد للإمارات

وأضاف «الحمادي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المجلس الأعلى الإماراتي قد وافق بالإجماع على الحاكم الجديد للإمارات العربية المتحدة، كما تم الموافقة على تولي الشيخ محمد بن زايد حاكما لدولة الإمارات، وهي ثقة يستحقها الشيخ محمد نتيجه لدوره المشهود له محليا وعالميا خلال السنوات الماضية.

الشيخ خليفة بن زايد خلال السنوات الماضية عانى من المرض

واستطرد «الحمادي»: «الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، وخلال السنوات الماضية كان يعاني من المرض ولم يكن يستطيع ممارسة مهام الحكم نظرا للحالة الصحية التي كان يعانيها طيلة سنوات، وفي تلك الآونة كانت المسؤولية بالكامل ملقاة على عاتق الشيخ محمد بن زايد، وهو الذي تحمل المسؤولية بكل أمانة وإخلاص حتى آخر أيام الشيخ خليفة بن زايد في الحياة».

وأوضح أن دولة الإمارات تلعب دورا مهم في المنطقة، وهو دور متناسق ومتوافق بشكل كبير مع ما تلعبه مصر والمملكة العربية السعودية، كما يوجد تنسيق عال ما بين جمهورية مصر العربية والرئيس عبدالفتاح السيسي وولي عهد المملكة العربية السعودية في الكثير من القضايا.