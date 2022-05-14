حملة لصيانة أعمدة الإنارة وتنظيف الكورنيش استعداداً للصيف بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة مكبرة لصيانة وإصلاح أعمدة وكشافات الإنارة، وقص وتهذيب أشجار كورنيش المدينة الأطول والأجمل بصعيد مصر، استعداداً لفصل الصيف، حيث يعد طريق الكورنيش متنفساً ومتنزهاً عاماً مفتوحاً لجميع المواطنين، الذين يتوافدون من مختلف قرى ومراكز المحافظة، لقضاء السهرات المسائية.

إجراء أعمال صيانة لأعمدة ومصابيح الإنارة

قاد الحملة الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، ونائبه الدكتور عبد الظاهر حسن، والمهندس نيازي مصطفى، مدير التطوير الحضري، ومحمود ثابت، وأهتم عمال مجلس المدينة بجمع القمامة والمخلفات من الكورنيش، وأعقب ذلك تنظيف وتطهير الممشى، وغسل الطرقات بالمياه، وقص وتهذيب النجيل والأشجار، وإجراء أعمال صيانة لأعمدة ومصابيح الإنارة.

السفير البلجيكي يتجول بكورنيش المنيا

وفي وقت سابق أواخر شهر مارس الماضي، اصطحب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، السفير البلجيكي بالقاهرة، فرانسوا كورنيه، في جولة على ضفاف النيل بكورنيش المدينة، حيث عبر الثاني عن إعجابه بالكورنيش ومعالمه الجمالية، واصفاً المنيا بالمدينة الجميلة الساحرة التي تتمتع بالأمن والأمان، فيما استعرض الأول أبرز المقومات التي تتميز بها عروس الصعيد، من حيث موقعها الجغرافي المتميز.

وشهد كورنيش المنيا أعمال تطوير غير مسبوقة خلال السنوات الثلاثة الماضية، حيث تم تطويره على 3 مراحل، وتم تركيب عدد من كاميرات المراقبة، لضبط الأمن وتوفير الحماية للمواطنين، مع عدم السماح بركن السيارات بالاتجاه الموازي للكورنيش من نادي الشرطة جنوباً، وحتى ديوان عام المحافظة شمالاً.

وشدد المحافظ على عدم السماح بالجلوس على الأرض والنجيلة، حرصاً على عدم تلفها، وعدم السماح بدخول مواكب الأفراح أو التجمعات الكبيرة، مع تركيب لوحات إرشادية ولافتات توعية لراود طريق الكورنيش بأهمية الحفاظ علي النظافة والمظهر الجمالي.