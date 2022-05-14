المؤبد لشقيقين حضرا من إيطاليا لقتل تاجر سيارات و10 سنوات لعامل بالدقهلية

أصدرت محكمة جنايات المنصورة، في محافظة الدقهلية، قبل قليل، حكمها بالسجن المؤبد على شقيقين متهمين بقتل مالك معرض للسيارات في مدينة طلخا، بسبب خلاف على حدود قطعة أرض بينهما، بعد حضورهما من إيطاليا خصيصاً لهذا الغرض، بالإضافة إلى معاقبة عامل بالسجن 10 سنوات.

عقدت المحكمة جلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس الدائرة الخامسة، وعضوية المستشارين ‏محمد كمال عبد الباقي، وتامر محمد محمود السيد مرسي، وسكرتارية كل من رمضان الديسطي، وعماد الجميل.

مقتل صاحب معرض سيارات في طلخا

وأمر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، في وقت سابق، بإحالة المتهمين «م. ح. م. أ.»، 35 سنة، عامل، يعمل في دولة إيطاليا، ومقيم بقرية «ميت الكرماء»، بدائرة مركز طلخا، وشقيقة «ح. ح.»، 37 سنة، عامل، يعمل في إيطاليا أيضاً، ومقيم بذات العنوان، و«ش. ح. أ.»، 36 سنة، عامل، مقيم بمدينة طلخا، إلى محكمة الجنايات، لأنهم في 3 يوليو 2022، أقدموا على قتل المجني عليه «م. أ. ع.»، 39 سنة، صاحب معرض سيارات، بقرية «ميت الكرماء»، دائرة مركز طلخا، عمداً مع سبق الإصرار.

تفاصيل مقتل صاحب معرض سيارات

وورد في أمر الإحالة أن بيت المتهمان الأول والثاني النية وعقدا العزم على إزهاق روح المجني عليه، لما استكان فى قلوبهما وما أغواه لهما الشيطان، ومع اتفقت واتجهت إليه إرادتهما مع إرادة المتهم الثالث، بأن أعد المتهمان الأول والثاني لتنفيذ غرضهما الآثم وخطتهما الإجرامية، سلاحين أبيضين (مطواة وسكين)، وما إن أبصرا المجني عليه أثناء إجراء مسؤولي الجمعية الزراعية بالقرية، بناءً على خطاب من مركز الشرطة، هرولا صوبه مانعين إياه من الزود بنفسة والنجاة بحياته، وذلك بإلقاء الحجارة والطوب على سيارته ومنعه من الفرار بها، فأحاطا به وباغتاه وشلا حركته ومقاومته، وطعناه عدة طعنات متعددة متتابعة متسارعة بواسطة السلاحين الأبيضين.

وأكدت تحريات المباحث الجنائية صحة الواقعة، وتبين نزول المتهمين من دولة إيطاليا خصيصاً لإزهاق روح المجني عليه، فقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محاكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبتهما بالسجن المؤبد، والسجن 10 سنوات للمتهم الثالث.