إلغاء العرض الخاص لـ«فارس».. وأحمد زاهر يشاهد الفيلم مع جمهوره بالمحافظات

أعلن القائمون على فيلم الفارس، إلغاء العرض الخاص للفيلم، المقرر له الثلاثاء المقبل؛ لظروف طارئة، وذلك بحسب بيان للشركة المنتجة.

فيلم فارس من إنتاج شركة الجذور للإنتاج السينمائي، وبطولة أحمد زاهر وإيمان العاصي وحسين فهمي وأحمد صفوت واللبنانية باميلا كيك.

ومن المقرر أن يقوم أحمد زاهر بجولة في السينمات، حسبما قال مصدر داخل الفيلم لــ«الوطن»، ويعلن عن خطته لمشاهدة الفيلم عبر حسابه على الإنستجرام، فيخطط زاهر لمشاهدة الفيلم خلال الأسبوع الأول من عرضه في أكثر من 6 سينمات، كما ينوي زاهر الذهاب إلى المحافظات لمشاهدة الفيلم مع جمهوره في السينمات.

فيلم فارس يجمع أحمد زاهر وحسين فهمي

وتخطى الفيديو الدعائي لفيلم فارس حاجز الـ15 مليون مشاهدة منذ عرضه عبر موقع «فيسبوك»، وحقق ما يقرب من 20 ألف مشاهدة على اليوتيوب، ليتصدر تريند منصات التواصل الاجتماعي لأيام، وذلك من خلال مشاهد الأكشن التي صممت على يد خبراء عالميين في تصميم المعارك.

تأجيل طرح فيلم فارس

وفيلم فارس كان من المقرر طرحه خلال عيد الفطر المبارك، ولكن الشركة المنتجة فضلت تأجيله لمدة أسبوعين.

الفيلم يدور في إطار تشويقي إنساني حول حالة من الغموض بشأن علاقة فارس بـ«وعد»، التي تقدم دورها الفنانة إيمان العاصي، والعمل من بطولة أحمد زاهر.

يذكر أن فيلم فارس رابع الأفلام المنافسة بدور العرض، حيث إن هناك 3 أفلام أخرى، وهي «واحد تاني»، بطولة أحمد حلمي وروبي وسيد رجب ونسرين أمين، و«زومبي» بطولة علي ربيع وحمدي الميرغني ومحمد محمود وهاجر أحمد وأوس أوس، و«العنكبوت» الذي يجمع بين أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين.