بريد الوطن .. الشهداء مصابيحهم لا تُطفأ

من شعب مصر الأصيل مصلين لله الواحد الأمين العلى القدير طالبين التعزيات لأسرتها ولأهلها ولكل شعب وطنها، ولمن يعرفون ويقدرون المعنى الحقيقى للواجب الوطنى فى استشهاد الإعلامية الصحفية «شيرين نصرى أنطون أبوعاقلة»، وهنيئاً لها بالفردوس، فى استشهاد الإعلامية شيرين أبوعاقلة برصاص غادر بالأراضى المحتلة وهى تغطى الأحداث مع زملائها لإبراز الحقائق ودفاعاً عن بلدها من الاحتلال. حقائق يجب معرفتها لكل عدو أو فاسد أو متعصب أو مغتصب لحقوق الغير تتلخص فى نقاط: الإعلام فى أصوله رسالة شفافة، الصحفى الحقيقى هو جندى فى ساحة المعركة، يوجد بها لإيمانه برسالته حاملاً معه أدواته والكاميرا، فتغطيته للأحداث تعد سلاحاً مقاتلاً لإبراز الحقائق، والحدث من ضمن حلقات محاولة زعزعة المنطقة وتشتيت التركيز نحو تحقيق الاستقرار والسيادة للدول غير المستقرة، كذلك يبحث العدو عن شراء وسائل الإعلام لتبث وتكتب وتقول ما يريد لتحقيق مآربهم حتى يضمن إخفاء أصوات وصور جيوش الحق التى تفضح أساليبهم وهدفهم الشرير. الشىء المحزن والمؤسف المتعصبون ورواد الفتنة الدينية يخرجون بحناجرهم وكتاباتهم بأنه لا يجوز الترحم على الشهيدة الصحفية شيرين بعدما علموا أنها مسيحية، فماذا نقول لهم وبماذا نصفهم؟ الشهداء مصابيحهم لا تطفأ، فدماؤهم تروى أراضيهم وطيبهم زيت لإنارة شعلة الحق لنشر أكاذيب وعدوان الأعداء، وثمارهم رسالة تقول لا حياة أفضل بدون عودة الحقوق ونشر المحبة والسلام لأمن الشعوب، حمانا الله وجنبنا الحروب والأوبئة والأمراض والفتن والتعصب وعدم قبول الآخر.

رفعت يونان عزيز

قلوصنا - سمالوط - المنيا

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