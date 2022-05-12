بريد الوطن .. وجِّه بتوفير «وحدة مطافئ» بـ«أم دينار» يا وزير الداخلية

وقعت فى الآونة الأخيرة بـ«أم دينار بمنشأة القناطر فى الجيزة» حوادث حرائق، آخرها حريق بأحد المخازن، وهو ما تسبَّب فى خسارة كبيرة فى أثاث المنازل، وضياع الأموال، وخراب ممتلكات، ونظراً لأن «الحريق»، عموماً، يحتاج إلى جهود سريعة ومنظمة لإطفائه وإنقاذ الأرواح والممتلكات، وتكون جهود الأهالى محدودة فتصعب السيطرة عليه، وهو ما يهدد بحرق المزيد من الممتلكات وإزهاق الأرواح.. نناشد السيد وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، التوجيه العاجل بإنشاء وحدة مطافئ فى محيط «أم دينار وكفر حجازى»، لأن أقرب وحدة إطفاء تبعد عنا بضعة كيلومترات، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

أهالى المنطقة

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